Gezamenlijk persbericht

Buiten beurstijd – Gereglementeerde informatie*

Brussel, Ljubljana - 27 december 2019 – 08u15 CET

NLB en KBC hebben hun belang in levensverzekeraar NLB Vita verkocht aan Sava Re.

In een gezamenlijk proces zijn Nova Ljubljanska banka ("NLB") en KBC Verzekeringen NV ("KBC") overeengekomen om hun respectieve belangen in de Sloveense 50/50-joint venture voor levensverzekeringen NLB Vita te verkopen aan Sava Re, de moedermaatschappij van de Sava Insurance Group, een van de drie grootste verzekeringsgroepen in de Adriatische regio. Daarmee trekt KBC zich volledig terug uit Slovenië, dat voor KBC geen kernmarkt is. Tegelijkertijd komt NLB haar laatste verplichting aan de Europese Commissie na in verband met de staatssteunprocedure.

De transactie, die naar verwachting in 2Q20 zal worden afgesloten, is onderworpen aan de goedkeuring van de regelgevende instanties.

Johan Thijs, CEO van KBC Groep, verklaarde: "We verwelkomen de overeenkomst van vandaag met Sava Re. De deal, die een verwaarloosbare impact zal hebben op de resultaten van KBC Groep, past perfect in onze strategie om ons te concentreren op onze kernmarkten. Onze focus ligt namelijk op retailklanten, kleine en middelgrote ondernemingen en midcaps in België, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Bulgarije en Ierland. Wij zijn ervan overtuigd dat NLB Vita, met de steun van haar nieuwe eigenaar, in staat zal zijn om haar bedrijfsactiviteiten met succes verder te ontwikkelen".

Blaž Brodnjak, voorzitter van de Raad van Bestuur van NLB benadrukte: "Dit is de laatste stap op onze weg om alle door de Europese Commissie opgelegde verplichtingen na te komen en een belangrijke mijlpaal, die ons uiteindelijk in staat zal stellen om volwaardig de markt te benaderen en te concurreren. Wij geloven dat we de juiste strategische partner hebben gevonden voor NLB Vita - een partner die het succes zal bestendigen, zoals bewezen door de resultaten en de efficiënte verkoop. Zoals we altijd hebben betracht, zal NLB een rol blijven spelen in dit verhaal - ons brede en competitieve distributienetwerk zal namelijk het belangrijkste kanaal blijven voor NLB Vita-producten. Dit alles zal ongetwijfeld een meerwaarde opleveren, niet alleen voor de nieuwe eigenaar, maar ook voor NLB Vita en vooral voor haar klanten".

Marko Jazbec, CEO van Sava Insurance Group, besloot als volgt: "Eind 2018 was NLB Vita de tweede grootste levensverzekeringsmaatschappij op de Sloveense markt, met een marktaandeel van 14,8%. Het concurrentievoordeel van NLB Vita ligt in de gecombineerde knowhow en ervaring van zowel NLB als KBC, wat een solide basis vormt voor de ontwikkeling van een sterk bankverzekeringspartnerschap. NLB Vita zal de Sava Insurance Group een verder diversificatiepotentieel bieden voor haar Sloveense verzekeringsportefeuille met levensverzekeringsproducten. In dit segment zien we een penetratiekloof ten opzichte van andere ontwikkelde EU-verzekeringsmarkten en daarmee een kans voor toekomstige autonome groei. Nu NLB het belangrijkste distributiekanaal van NLB Vita blijft, zullen we ook voortbouwen op het sterke bankverzekeringspartnerschap tussen beide groepen".



* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is..

