Investeringsforeningen Handelsinvest har fredag den 27. december 2019 afholdt ekstraordinær generalforsamling.

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med ændring af vedtægterne.

Generalforsamlingen godkendte at ændre vedtægterne. Endvidere bemyndigede generalforsamlingen bestyrelsen

til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå myndighedernes godkendelse af ovennævnte forslag.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til Adm. direktør Henrik Kragh,

tlf. 9992 0130.