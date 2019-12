Company Announcement No. 23

Vejle, December 27th, 2019









Financial calendar Waturu Holding A/S - 2020









March 26th 2020 Publication of the Annual Report 2019

April 23th 2020 Annual General Meeting

May 14th 2020 Announcement for the period

August 27th 2020 Half-Year report

November 12th 2020 Announcement for the period







CEO Toke Reedtz, tel .: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com

CFO Michael Nørgaard, tel .: +45 2720 6214, e-mail: mn@waturu.com



Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32

7100 Vejle

www.waturu.com





Västra Hammen Corporate Finance AB

Per Lönn, tlf: +46 40 200 255

Jungmansgatan 12 211 11 Malmö Sweden

www.vhcorp.se