Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 27.12.2019 klo 13.00 (CET)

Savosolarin hallitus on päättänyt noin 2,9 miljoonan Ruotsin kruunun suuruisesta suunnatusta osakeannista optio-oikeuksien 1-2019 merkintätakauksen antajille

Kuten Savosolar Oyj:n (”Savosolar” tai ”Yhtiö”) 12.12.2019 julkistamassa yhtiötiedotteessa todettiin, Yhtiön optio-oikeuksien 1-2019 takaamiseen liittyvien merkintätakaussopimusten mukaan takaajat ovat oikeutettuja saamaan takauspalkkionsa joko rahana tai Yhtiön uusina osakkeina. Osa takaajista on ilmoittanut Yhtiölle haluavansa takauspalkkionsa osakkeissa. Täten Yhtiön hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista, jossa takauspalkkionsa osakkeina valinneiden takaajien merkittäväksi on tarjottu enintään 37.267.057 uutta osaketta 0,077 Ruotsin kruunun osakekohtaisella merkintähinnalla. Osakkeiden merkintähinta maksetaan kuittaamalla merkitsijöiden merkintätakaussopimuksiin perustuvat takauspalkkiosaatavat.

Yhtiö halusi merkintätakaukset hankkimalla varmistaa, että optio-oikeuksilla 1-2019 saadaan kerättyä vähintään noin 3,5 miljoonaa euroa ennen transaktiokulujen vähentämistä. Merkintätakausten saamisen ehtona oli, että merkintätakauksen antajilla on halutessaan oikeus saada merkintätakauspalkkionsa Yhtiön osakkeina. Tämä muodostaa Yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitetun painavan taloudellisen syyn poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.

Osakeannissa käytettävä merkintähinta, 0,077 Ruotsin kruunua osakkeelta, vastaa Yhtiön optio-ohjelman 1-2019 perusteella merkittyjen optio-oikeuksien perusteella määräytynyttä osakkeen merkintähintaa. Merkintähinta perustuu Yhtiön ja merkintätakauksen antajien välisten merkintätakaussopimusten ehtoihin. Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Savosolarin osakkeiden lukumäärä nousee tässä osakeannissa ja 12.12.2019 julkistetussa suunnatussa osakeannissa merkittyjen 171.370.364 osakkeen rekisteröinnin myötä 208.637.421 osakkeella 1.931.902.779 osakkeeseen, tarkoittaen noin 10,8 prosentin laimennusvaikutuksen nykyisille osakkeenomistajille.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com



Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 27.12.2019 klo 13.00 (CET) edellä mainitun henkilön toimesta.



