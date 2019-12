IL EST INTERDIT DE DISTRIBUER LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES OU DE LE DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS



MONTRÉAL, 27 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (« Xebec » ou la « Société ») (TSXV : XBC) a le plaisir d’annoncer la clôture de son placement par voie de prise ferme antérieurement annoncé, y compris l’exercice intégral de l’option de surallocation des preneurs fermes. Au total, 10 952 600 actions ordinaires de Xebec (les « actions ordinaires ») ont été vendues à un prix de 2,10 $ l’action ordinaire pour un produit brut total de 23 000 460 $ (le « placement »). Le placement a été mené par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Desjardins Marchés des capitaux et comprenant Valeurs mobilières Beacon Ltée, Corporation Canaccord Genuity, Valeurs Mobilières TD Inc., Paradigme Capital Inc. et Raymond James Ltée (collectivement, les « preneurs fermes »). Le produit net tiré du placement sera affecté, notamment et de la manière décrite plus amplement dans le prospectus simplifié relatif au placement, à la mise au point de nouveaux projets liés au gaz renouvelable et à l’investissement dans ceux‑ci, à la poursuite d’occasions de croissance stratégique et aux fins générales de la Société.

Dans le cadre du placement, la Société a versé aux preneurs fermes une commission en espèces correspondant à 6 % du produit brut tiré du placement, ainsi que des options à titre de rémunération (les « options à titre de rémunération ») correspondant à 6 % des actions ordinaires émises dans le cadre du placement. Chaque option à titre de rémunération donnera droit aux preneurs fermes d’acheter une action ordinaire au prix d’exercice de 2,10 $ pendant une période de 12 mois suivant la date de clôture du placement.

Les actions ordinaires ont été offertes au moyen d’un prospectus simplifié déposé dans toutes les provinces du Canada. Des copies du prospectus simplifié définitif et des documents qui y sont intégrés par renvoi peuvent être obtenues en communiquant par écrit avec le secrétaire de la Société au 730, boulevard Industriel, Blainville (Québec) Canada J7C 3V4, téléphone : 450‑979‑8700, et sont accessibles par voie électronique sous le profil d’émetteur de la Société dans SEDAR à l’adresse www.sedar.com .

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat et aucune vente de titres n’aura lieu aux États-Unis ou dans un autre territoire où cette offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n’ont pas été inscrits en vertu de la loi des États‑Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables des États américains et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États‑Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense applicable des exigences d’inscription s’y rattachant.

Pour en savoir davantage :

Xebec Adsorption Inc.

Brandon Chow

Directeur des relations avec les investisseurs

+1‑450‑979‑8700 poste 5762 bchow@xebecinc.com

Au sujet de Xebec Adsorption Inc.

Xebec Adsorption Inc. est un fournisseur mondial de solutions de génération, de purification et de filtration des gaz pour le marché industriel, de l’énergie et des renouvelables. Ses clients vont des petites entreprises jusqu’aux multinationales, en passant par les organismes gouvernementaux cherchant à réduire leur empreinte carbone. Ayant son siège social à Montréal (Québec), Xebec conçoit, développe et fabrique des produits de transformation novateurs et compte plus de 1 500 clients dans le monde. Xebec exploite deux installations de fabrication, une à Montréal et une à Shanghai, ainsi qu’un réseau de vente et de distribution en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les titres de Xebec sont négociés à la Bourse de croissance TSX sous le symbole XBC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Société ainsi que sur ses produits et services, veuillez consulter le site Web de Xebec à www.xebecinc.com .