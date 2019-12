December 27, 2019 11:45 ET

December 27, 2019 11:45 ET

Louvain-la-Neuve, le 27 décembre 2019

Cher Actionnaire,

Concerne : Convocation à l’AGE d’IBA SA à tenir le lundi 27 janvier 2020 à 10h00

Nous avons l’honneur de vous convoquer à l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) des actionnaires d’IBA SA qui se tiendra dans le nouveau bâtiment d’IBA situé à 1348 Louvain-la-Neuve, Chemin du Cyclotron 3 (bâtiment « Beam Factory » – salle Aurora Borealis) le lundi 27 janvier 2020 à 10h00, pour délibérer sur l’ordre du jour détaillé ci-joint.

Dans le cadre de cette AGE, vous trouverez également ci-joint les documents suivants :

Une procuration à compléter et renvoyer si vous désirez être représenté à l'AGE ; Un formulaire de vote par correspondance à compléter et à renvoyer si vous désirez faire parvenir votre vote par correspondance avant l’AGE ; Le rapport spécial prévu à l’article 7:199, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations (CSA), disposition relative au capital autorisé ; et Le rapport circonstancié prévu à l’article 7:154, alinéa 1er, du CSA, disposition relative à la modification de l’objet et des buts de la Société.

L’ensemble de ces documents est également à votre disposition sur le site internet de la Société https://iba-worldwide.com . Les changements statutaires proposés sont mis en évidence dans une version comparée par rapport à la version actuelle des statuts, mise à votre disposition sur ce même site.

Pour toute question concernant la présente convocation, nous vous invitons à envoyer un e-mail à shareholderrelations@iba-group.com.

Conformément à l’article 7:128, §1, alinéa 2, du CSA, si le quorum de présence requis n’est pas atteint lors de la première AGE convoquée aux date, heure et lieu ci-dessus et si aucun nouveau point n’a été mis à l'ordre du jour, la deuxième AGE est d’ores et déjà convoquée à se tenir le vendredi 14 février 2020 à 10h00, au même endroit que la première AGE.

Nous vous prions d’agréer, cher Actionnaire, l’expression de nos salutations distinguées.

__________________________________________________

Saint-Denis SA

Administrateur et Président du Conseil d’Administration

Représentée par son représentant permanent, M. Pierre Mottet

Pièces jointes