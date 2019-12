MONTRÉAL, 27 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dynacor Gold Mines Inc. (TSX : DNG / OTC : DNGDF) (Dynacor ou la « Société »), une société de premier plan spécialisée dans l'achat et le traitement de minerai exploitant des mines artisanales et de petites tailles (ASM) au Pérou, a indiqué aujourd'hui que les autorités douanières péruviennes retiennent les exportations d'or de décembre en raison de procédures de contrôle. Les autorités ont retenu les exportations et demandé à au moins trois entreprises, dont Dynacor, de soumettre les pièces justificatives liées à leur production d'or.



La direction espère que l'examen sera favorable et que ses exportations d'or reprendront immédiatement après approbation des autorités. Malgré la situation actuelle, la Société a continué de fonctionner normalement. Toutefois, elle ne s'attend pas à générer des revenus des exportations d'or en décembre. La Société publiera des mises à jour présentant toute information supplémentaire concernant le statut des exportations retenues.

Récente production d'or

En octobre et novembre 2019, la Société a traité une moyenne mensuelle dépassant 9 500 tonnes métriques anhydres de minerai et produit un total de 15 500 onces d'or. Avec une production d'or qui devrait dépasser 8 000 onces en décembre, Dynacor espère dépasser la production record d'environ 45 500 onces pour le dernier semestre de 2019, ce qui se situe dans la plage haute de notre objectif de production d'or révisé pour le second semestre de 2019 de 44 000 à 46 000 onces. Un rapport complet de la production du quatrième trimestre sera publié dès que les données seront disponibles en janvier 2020.

Profil de Dynacor

Dynacor est une société ayant son siège à Montréal, Canada, qui produit de l’or dans le cadre d’opérations de traitement de minerai acheté auprès de mineurs artisanaux. Dynacor produit et explore au Pérou où son équipe dirigeante possède des décennies d’expérience. En 2018, la Société a produit 81 314 onces d’or, soit un record annuel et une augmentation de 1.8% par rapport à 2017 (79 897 onces).

Dynacor produit de l’or responsable aussi bien d’un point de vue social qu’environnemental grâce à son programme aurifère « PX impact ». Un nombre croissant d’entreprises dans le domaine de la joaillerie, du luxe, de l’horlogerie et des secteurs de l’investissement paient une petite prime additionnelle à notre client et partenaire stratégique pour cet or PX impact. La prime est ensuite directement investie dans des projets de développement liés à la santé et à l’éducation au profit des communautés de mineurs artisanaux.

Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l’OTC aux États-Unis, avec le symbole (DNGDF).

Mise en garde concernant les prévisions émises

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l’industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

