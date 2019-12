December 27, 2019 17:05 ET

Banco Comercial Português, S.A. informa sobre a conclusão do processo de fusão com o Banco de Investimento Imobiliário S.A.

Na sequência do comunicado de 12 de setembro de 2019, o Banco Comercial Português, S.A. informa que no dia 27 de dezembro de 2019 foi celebrada a escritura de Fusão do Banco de Investimento Imobiliário, S.A., uma subsidiária detida a 100% pelo Banco Comercial Português, S.A., por incorporação neste último.

Conclui-se assim o processo de incorporação do Banco de Investimento Imobiliário, S.A. no Banco Comercial Português, S.A.

Banco Comercial Português, S.A.

