Heijmans gaat een nieuw datacenter bouwen voor een mondiale speler op het gebied van datacenters en internetverbindingen. De opdracht heeft een contractwaarde van ruim €40 miljoen.

De digitalisering van de samenleving zorgt voor een toenemende afhankelijkheid van beschikbaarheid, verwerking en opslag van data. Heijmans heeft inmiddels veel ervaring opgedaan met het bouwen en onderhouden van datacenters. Eerder bouwde Heijmans al de Amsterdam Data Tower en beheert het een aantal datacenters voor de Rijksoverheid.

Over Heijmans

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl .

Voor meer informatie / niet voor publicatie:





Pers

Franc de Korte

Communicatie

+31 73 543 52 17

fkorte@heijmans.nl

Analisten

Guido Peters

Investor Relations

+ 31 73 543 52 17

gpeters@heijmans.nl

Bijlage