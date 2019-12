Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per 30 december 2019 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 276.902.244, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 580.701.132.



Den 7 november 2019 beslutade den extra bolagsstämman i Kinnevik om utskiftning av Kinneviks innehav i Millicom International Cellular S.A. till sina aktieägare genom ett aktieinlösenprogram. Aktieinlösenprogrammet innefattade en aktiesplit varigenom varje befintlig aktie i bolaget delades i två nya aktier, varav en inlösenaktie. Som ett resultat av aktiespliten ökade antalet aktier i Kinnevik tillfälligt med 276.923.634 aktier till totalt 553.847.268. Se pressmeddelande om tillfälligt ökat antal aktier och röster i Kinnevik från den 29 november 2019. De 276.923.634 inlösenaktierna löstes under december 2019 in av Kinnevik som en del av aktieinlösenprogrammet. Därefter uppgick antalet aktier i Kinnevik till 276.923.634, samma antal som före aktiespliten. Under december 2019 har Kinnevik även löst in 21.390 omvandlingsbara, efterställda, incitamentsaktier tillhörande före detta deltagare i Kinneviks långsiktiga aktieincitamentsprogram som beslutades av årsstämmorna i maj 2018 och 2019.

Per den 30 december 2019 är aktierna i Kinnevik fördelade i två stamaktieserier och åtta incitamentsaktieserier enligt följande:

33.755.432 stamaktier av serie A med tio röster vardera och 241.911.206 stamaktier av serie B med en röst vardera (varav Kinnevik i eget förvar innehar 297.770 stamaktier av serie B som därmed inte kan företrädas vid bolagsstämma), och

42.034 incitamentsaktier av serie D 2018, 100.172 incitamentsaktier av serie E 2018, 100.172 incitamentsaktier av serie F 2018, 297.258 incitamentsaktier av serie G 2018, 41.325 incitamentsaktier av serie D 2019, 116.325 incitamentsaktier av serie E 2019, 116.325 incitamentsaktier av serie F 2019 och 421.995 incitamentsaktier av serie G 2019, samtliga med en röst vardera.

Denna information är sådan som Kinnevik AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 30 december 2019 kl. 08:00 CET.

