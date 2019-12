CGG Arrête son Activité d’Acquisition de Données Fond de Mer

Paris, 30 décembre 2019 — CGG annonce ce jour avoir finalisé la sortie définitive de son activité d’acquisition de données sismiques fond de mer et mis fin à son accord d’actionnariat dans la joint-venture Seabed Geosolutions (SBGS) et ce à compter du 31 décembre 2019.

En accord avec sa stratégie de sortie des activités d’acquisition de données sismiques, CGG a signé un accord pour transférer sa participation de 40% dans la joint-venture Seabed Geosolutions vers Fugro d’ici à la fin du premier trimestre 2020 et pour finaliser les différents sujets de financement de SBGS et de non concurrence en payant $35 millions à Fugro avant le 31 décembre 2019.

Ce paiement inclus, le Groupe CGG prévoit un net cash-flow 2019 positif, supérieur à ses attentes.

Déclaration Prospective :

La Société fournit ces informations sur la base d’une revue préliminaire de son chiffre d’affaires. La Société n’a pas achevé ses procédures de production des états financiers, de consolidation, d’examen et de contrôle, y compris la revue des ventes par rapport aux critères de reconnaissance du chiffre d’affaires et de cut-off. Les informations fournies dans cette communication pourraient ainsi s’en trouver modifiées et les états financiers finaux du T4 2019, approuvés et publiés par la Société, pourraient s'écarter sensiblement des informations fournies dans le présent communiqué.

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l’exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois activités, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur l’ensemble de la chaine de valeur de l’exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie près de 5 100 personnes dans le monde, toutes animées par la Passion des Géosciences, qui collaborent étroitement pour apporter les meilleures solutions à nos clients. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864).

