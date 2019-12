30. december 2019

Selskabsmeddelelse nr. 83/2019

Alm. Brand A/S – Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Alm. Brand A/S har i perioden 23. december 2019 til den 27. december 2019 købt egne aktier for samlet 0,9 mio.kr. Dette er sket som led i det aktietilbagekøbsprogram, der blev annonceret den 5. februar 2019. Af det samlede tilbagekøbsprogram på op til 235 mio.kr. udgør op til 200 mio. kr. det ordinære aktietilbagekøb, mens 35 mio.kr. købes til brug for koncernens aktielønsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at løbe frem til udgangen af marts 2020.

Samlet er der tilbagekøbt aktier for 189,0 mio.kr. svarende til 80,4 % af det samlede program. Af det samlede tilbagekøb vedrører 176,2 mio.kr. det ordinære aktietilbagekøb på op til 200 mio.kr. svarende til i alt 88,1 % af dette program.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 52 foretaget følgende transaktioner:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (kr.) Transaktionsværdi

(kr.) 23. december 2019 7.698 59,14 455.260 27. december 2019 7.698 59,32 456.645 Akkumuleret i perioden 15.396 59,23 911.905 Akkumuleret under tilbagekøbsprogrammet 3.359.723 56,27 189.044.307

Danske Bank står for aktietilbagekøbsprogrammet, som gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”.

Efter ovenstående transaktioner udgør Alm. Brands beholdning af egne aktier 3.348.821 stk. svarende til 2,1 % af aktiekapitalen.

Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret og sammenfattet form fremgår af de næste sider i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.

Detaljerede transaktionsdata

23 December 2019 27 December 2019 Number of shares VWAP DKK Number of shares VWAP DKK XCSE 7.698 59,14 7.698 59,32 TRQX 0 0 TRQM 0 0 BATE 0 0 BATD 0 0 CHIX 0 0 CHID 0 0 Total 7.698 59,14 7.698 59,32





23 December 2019 Volume Price Venue Time CET 7.698 59,14 33 59,30 XCSE 20191223 9:10:07.726000 352 59,05 XCSE 20191223 9:44:13.502000 412 59,00 XCSE 20191223 10:30:40.309000 348 59,00 XCSE 20191223 11:37:30.993000 100 59,20 XCSE 20191223 12:14:50.168000 268 59,20 XCSE 20191223 12:21:03.265000 74 59,15 XCSE 20191223 13:58:37.429000 448 59,15 XCSE 20191223 13:58:37.429000 358 59,15 XCSE 20191223 15:33:07.469000 394 59,25 XCSE 20191223 15:42:04.102000 101 59,25 XCSE 20191223 15:42:04.102000 612 59,20 XCSE 20191223 16:35:00.144078 4.198 59,14 XCSE 20191223 16:48:42.700367





27 December 2019 Volume Price Venue Time CET 7.698 59,32 33 59,50 XCSE 20191227 9:15:45.269000 83 59,45 XCSE 20191227 9:55:17.748000 294 59,45 XCSE 20191227 9:55:17.748000 143 59,45 XCSE 20191227 9:55:28.210000 37 59,15 XCSE 20191227 10:30:12.842000 300 59,15 XCSE 20191227 10:31:36.286000 8 59,00 XCSE 20191227 11:45:29.061000 115 59,05 XCSE 20191227 12:32:41.805000 72 59,25 XCSE 20191227 13:14:15.133000 140 59,25 XCSE 20191227 13:14:45.171000 112 59,35 XCSE 20191227 13:29:47.164000 339 59,35 XCSE 20191227 13:31:28.343000 349 59,30 XCSE 20191227 13:35:11.876000 337 59,25 XCSE 20191227 14:36:28.800000 1.138 59,35 XCSE 20191227 15:09:02.281035 4.198 59,32 XCSE 20191227 15:44:17.658002

