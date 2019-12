December 30, 2019 04:50 ET

December 30, 2019 04:50 ET



HEEROS OYJ Yhtiötiedote 30.12.2019 klo 11.50

Sisäpiiritieto

Heeros-konsernin emoyhtiö Heeros Oyj alaskirjaa konsernin sisäisiä maayhtiöihin tehtyjä sijoituksia

Heeros Oyj alaskirjaa yhteensä 1.291.553,94 euroa Hollannin ja Ruotsin maayhtiöihin tehtyjä konsernin sisäisiä sijoituksia. Heeros-konsernin sisäisellä alaskirjauksella ei ole vaikutusta konsernin kasvuun tai kannattavuuteen, mutta sillä on alaskirjauksen suuruinen negatiivinen vaikutus emoyhtiön tulokseen. Hollannin yhtiötä koskeva osuus on 950.000 euroa ja Ruotsin yhtiötä koskeva osuus 341.553,94 euroa. Hollannin yhtiöön tehdyt sijoitukset koskevat yhtiön alkuvuosia 2014-2016.

Heeros panostaa edelleen kansainväliseen kasvuun. Kuten vuoden 2019 puolivuotiskatsauksessa 20.8.2019 tiedotettiin, yhtiössä kehitetään ostolaskujen käsittelyyn koneoppimiseen ja tekoälyyn perustuvaa lisäominaisuutta, jota on suunniteltu yhdessä hollantilaisten asiakkaiden kanssa ja mahdollistaa skaalautuvan kasvun Hollannin markkinalla. Tällä ratkaisulla korvataan aiempi vuosina 2014-16 käyttöönotettu ostolaskuratkaisu ja alaskirjaus liittyy nimenomaan tähän aiempaan ratkaisuun.

Heeros toistaa edelleen vuodelle 2019 annetun ohjeistuksen, eli Heeros pyrkii jatkamaan kasvu-uralla. Keskipitkän aikavälin tavoitteena on noin 20 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu ja noin 20 % käyttökatetaso. Konsernin tilikauden 2019 liikevaihdon ennustetaan kasvavan arviolta noin 10 prosenttia vuoden 2018 liikevaihdosta (8,0 miljoonaa euroa) ja kannattavuus paranee.

Lisätietoja:

Heeros Oyj,

toimitusjohtaja Matti Lattu, puhelin 040 762 5525

Sähköposti: matti.lattu@heeros.com

Hyväksytty neuvonantaja: Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190

Sähköposti: antti.uusitalo@fi.ey.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.heeros.com/sijoittajille

Heeros on taloushallinnon pilvipalveluratkaisuiden uranuurtaja ja tunnustettu asiantuntijayritys. Yhtiö perustettiin vuonna 2000 ja olemme kasvaneet nopeasti koko olemassaolomme ajan. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS.