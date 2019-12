Til Nasdaq Copenhagen



30. december 2019





Nykredit Realkredit A/S overtager alle aktier i LR Realkredit A/S





Nykredit Realkredit A/S indgik den 11. april 2019 en betinget aftale med ejerne af LR Realkredit A/S om køb af alle aktier i selskabet. Alle betingelser er nu opfyldt, og transaktionen er derfor gennemført.



LR Realkredit A/S indgår således fra i dag i Nykredit-koncernen. Det er planen, at LR Realkredit A/S på et senere tidspunkt fusioneres med Nykredit Realkredit A/S.





For yderligere information om købet henviser vi til selskabsmeddelelsen fra 11. april 2019.





