Bombardier exploite et entretien le système AirTrain JFK depuis sa mise en service en 2003. Le système est utilisé par plus de 20 millions de passagers chaque année.

Le renouvellement de contrat prolonge le partenariat à long terme avec l’un des dix aéroports les plus achalandés aux États-Unis

Ce dernier contrat met en lumière la gamme complète de solutions de mobilité de Bombardier pour les systèmes de transport partout dans le monde

Bombardier Transport, chef de file de la technologie de la mobilité, a annoncé aujourd’hui la signature du renouvellement d’un contrat avec la Port Authority of New York and New Jersey pour l’exploitation et la maintenance du système de transport automatisé (AirTrain JFK) de l’aéroport international John F. Kennedy à New York. Ce contrat, d’une valeur approximative de 309 millions de dollars US (277 millions d’euros) s’étend sur une période de cinq ans.

« Nous sommes très reconnaissants envers Port Authority de la confiance qu’elle nous accorde et nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre notre partenariat de 16 ans pour fournir un service en tout temps qui soit sûr, fiable et centré sur les besoins des usagers de plus en plus nombreux du AirTrain JFK », a dit Elliot G. (Lee) Sander, président, région Amériques, Bombardier Transport. « Nous sommes fiers d’offrir une solution de mobilité pratique et efficace aux voyageurs et aux employés de l’aéroport JFK, non seulement à l’aéroport, mais aussi entre l’aéroport et les réseaux de transport de la ville. »

En vertu du contrat, Bombardier sera notamment responsable de l’exploitation du train et de l’aide aux passagers 24 h sur 24, de la maintenance du parc de véhicules, de la maintenance des voies, du système d’alimentation, des systèmes de signalisation ainsi que de la maintenance de toutes les installations du réseau comme les gares et les quais.

Bombardier était membre du consortium mandaté pour concevoir et fournir le système AirTrain JFK, y compris le parc de 32 voitures de métro, maintenant connu sous le nom de BOMBARDIER MOVIA, et exploite et entretien le système depuis sa mise en service en décembre 2003. Le système est utilisé par plus de 20 millions de passagers chaque année.

Bombardier compte près de 50 ans d’expérience dans la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance de systèmes de transport automatisés destinés à des aéroports et des villes du monde entier. Aux États-Unis, neuf des dix aéroports les plus achalandés ont choisi Bombardier pour leurs systèmes de transport.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un fournisseur mondial de solutions de mobilité qui ouvre la voie avec le plus vaste portefeuille du secteur ferroviaire. Elle offre une gamme complète de solutions : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation jusqu’à des systèmes de transport complets clé en main, la technologie de mobilité électrique et les services de maintenance axés sur les données. Combinant technologie et performance avec empathie, Bombardier fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l’environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 40 650 personnes.

À propos de Bombardier

Avec plus de 68 000 employés, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d’ingénierie dans 28 pays ainsi qu’un vaste portefeuille de produits et services pour les marchés de l’aviation d’affaires, de l’aviation commerciale et du transport sur rail. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Bombardier fait partie des 100 entreprises les plus durables au monde de l’indice Global 100 de 2019. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

