北京 , Dec. 30, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 绿芯半导体开始为在苛刻环境下需要擦写超耐久性的应用存储提供NVMe U.2 EnduroSLC™工业级企业固态盘EX系列样品。采用绿芯EnduroSLC技术设计,绿芯NVMe U.2 EX系列固态盘产品提供超强的数据保持和高达5年30 DWPD的超高擦写耐久性。请在以下链接查看绿芯NVMe U.2英寸EnduroSLC工业级企业固态盘信息: http://bit.ly/NVMe-U2-Enterprise-SSD

NVMe U.2 EnduroSLC工业级企业固态盘给用户带来的收益有:

超高的耐久性: 每天全盘擦写 30次,寿命不小于5年

每天全盘擦写 30次,寿命不小于5年 高容量: 单盘容量从800 GB 到 1.92 TB

单盘容量从800 GB 到 1.92 TB 高性能: 读/写性能最高可达 2,600/1,900 MB/s

读/写性能最高可达 2,600/1,900 MB/s 片上自适应 RAID : 提升固态盘的可靠性

提升固态盘的可靠性 断电数据保护: 防止意外断电造成数据损坏

防止意外断电造成数据损坏 工业级工作温度: 工作温度范围从零下40摄氏度到零上+85摄氏度

工作温度范围从零下40摄氏度到零上+85摄氏度 数据安全:支持 AES 256-bit加密和安全擦除

绿芯半导体数据中心产品业务发展副总裁李炫辉表示:“针对最高级别的数据完整性需求,绿芯半导体NVMe U.2工业级企业固态盘实现了片上自适应RAID技术。通过绿芯NVMe U.2工业级企业固态盘,客户可以达到所需要的效率和扩展性来满足苛刻环境下写密集应用的需求。”



供货情况

绿芯半导体现在已经开始向用户提供新的G7200工业级企业固态盘EX系列样品,预计在2019年底前批量供货。绿芯半导体计划在2020年1季度提供3D TLC G7200企业级固态盘PX系列产品,单盘容量从960 GB到3.84 TB。更多关于 NVMe U.2工业级企业固态盘产品信息,请联系绿芯半导体渠道合作伙伴。 https://www.greenliant.com/sales

关于EnduroSLC™技术

EnduroSLC是绿芯开发的专有3D NAND管理技术,适用于严苛的工作环境下需要超长的数据保存时间和超高耐久性的高可靠性应用。凭借先进的硬件ECC功能和NAND管理算法,EnduroSLC技术可显著提升基于SLC(每单元1比特)NAND固态盘的擦写耐久性,从而达到业界领先的25万以上的擦写次数。支持EnduroSLC技术的固态盘可在复杂的温度条件下实现超强的数据保存能力,例如在高度交叉温度范围内的数据写入和读取。此外,由于其极低的误码率,EnduroSLC固态盘在整个产品的生命周期内提供了更好的读/写性能一致性。 https://www.greenliant.com/EnduroSLC

关于绿芯

基于超过25年的固态存储设计经验,绿芯致力于为嵌入式系统和企业级数据中心开发耐久、可靠和安全的存储解决方案。公司中国总部设在北京,海外总部设在美国硅谷,并在硅谷、北京、上海、厦门和新竹设有产品研发中心。 https://www.greenliant.com



Greenliant, Greenliant图标和EnduroSLC是绿芯半导体的商标。在此使用的所有其他商标均为其各自所有者的财产。

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d5c5582c-cbce-47a7-81af-b457e4aa5ae8

媒体联系: 魏红军 绿芯半导体 (10) 62968018