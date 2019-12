Finanskalender 2020 for Victoria Properties A/S

Bestyrelsen for Victoria Properties A/S har planlagt følgende datoer for offentliggørelse af årsrapport 2019, periodemeddelelser og delårsrapport 2020 samt afholdelse af ordinær generalforsamling:



Tirsdag 10. marts 2020: Offentliggørelse af årsrapport 2019

Torsdag 2. april 2020: Ordinær generalforsamling

Fredag 29. maj 2020: Periodemeddelelse for 1. kvartal 2020

Fredag 28. august 2020: Offentliggørelse af delårsrapport for 1. halvår 2020

Fredag 27. november 2020: Periodemeddelelse for 3. kvartal 2020



Ovennævnte datoer er forventede datoer.



Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen torsdag den 2. april 2020 skal være skriftlige og modtaget senest torsdag den 20. februar 2020.

Yderligere oplysninger:

Victoria Properties A/S Rasmus Bundgaard

Adm. direktør

Telefon +45 28 10 39 87