Nasdaq First North Growth Market

Selskabsmeddelelse nr. 14/2019 Odense, 30. december 2019





Scape Technologies A/S justerer forventningerne til årets omsætning

For regnskabsåret 2019, der afsluttes 31. december 2019 forventer Scape Technologies A/S en omsætning på niveau med eller under omsætningen for 2018 mod tidligere udmeldte forventninger om solid vækst i omsætningen.

Selskabet havde solid vækst i omsætningen i 1. halvår 2019 sammenlignet med 1. halvår 2018, men beslutningsprocessen og implementeringen af en række projekter hos kunder i bl.a. bilindustrien har i andet halvår 2019 trukket længere ud end forventet.

Efter planen og i tråd med tidligere udmeldte forventninger forventes et negativt driftsresultat for 2019.

CEO Søren Bøving-Andersen udtaler: ”Vi er i fuld gang med gennemførelse af forretningsplanen og de planlagte produktforbedringer, hvilket i det store og hele er gået efter planen. Men der er ingen tvivl om, at den voldsomme omstilling, der sker i bilindustrien fra traditionelle biler til el- og hybridbiler, har medført en udskydelse af nogle investeringsbeslutninger, som påvirker os i år.

Omvendt betyder omstillingen også, at vi nu ser nye og større projekter end hidtil i vores pipeline i bilindustrien, der forventes at blive realiseret i løbet af 2020 og de kommende få år. Med de mange tiltag vi har gennemført i 2019 og med mulighed for en kapitaltilførsel primo 2020 vil selskabet være godt rustet til at udnytte disse muligheder.”

Scape Technologies har i 2019 primært haft fokus på eksekveringen af forretningsstrategien med særlig vægt på den produktudvikling, der skal højne brugervenligheden og forenkle konfigurering, salg, installation og support samt opbygning af internationale salgs- og distributionskanaler.

Som planlagt har selskabet i den forbindelse også ansat en række nye medarbejdere og gennemgået en reorganisering med fokus på ease-of-use i udviklingsafdelingen samt partnerrekruttering og indtjening på kundesager.





Om Scape Technologies

Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke binpicking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af binpicker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og driftssikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere.





Bestyrelsen

Jens Munch-Hansen, formand

Claus Risager

Fu Yu Chen

Yderligere oplysninger

CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,

mobil: +45 2128 1128, email: sb@scapetechnologies.com

Scape Technologies A/S

Østerbro 5C

5000 Odense C

www.scapetechnologies.com