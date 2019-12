Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 /2019 Nikolaj Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1067 København K LEI kode 529900NJCIEGWTL0U036 Den 30. december 2019 Finanskalender for Andersen & Martini A/S for 2020

17. marts



Årsrapport 2019





21. april



Ordinær Generalforsamling

25. august



Offentliggørelse af delårsrapport Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 3693 1011. Med venlig hilsen Andersen & Martini A/S Peter Hansen





Attachment