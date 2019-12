TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 30.12.2019 KLO 17:45

Taaleri myy kolme tuulipuistoa

Taalerin hallinnoimat Tuulitehdas I ja Tuulitehdas II – rahastot ovat päättäneet myydä omistusosuutensa Nybyn ja Myllykankaan tuulipuistoista eteläkorealaiselle sijoittajaryhmälle. Kauppa arvioidaan saatavan päätökseen tammikuussa 2020.

Tuulipuistot Nyby (8 turbiinia), Myllykangas I (19 turbiinia) ja Myllykangas II (3 turbiinia) sijaitsevat noin 55 km Oulusta pohjoiseen, ja niiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 73,2 megawattia.

Tuulipuistot ovat olleet toiminnassa 2015/2016 lähtien. Ne tuottavat sähköä yhteensä 28 000 kotitaloudelle ja vähentävät hiilidioksidipäästöjä noin 70 000 tonnilla vuosittain.

Taaleri Energia hallinnoi tuulipuistoja uusien omistajien puolesta tulevaisuudessa vastaten myös niiden käytönvalvonnasta.

Hana Financial Investmentsin ja Korea Investments & Securitiesin johtama sijoittajaryhmä tekee kohteeseen oman ja vieraan pääoman ehtoiset sijoitukset, jotka toteutetaan NH Amundin ja IBK Asset Managementin hallinnoimien rahastojen kautta.

”Tuulipuistot ovat olleet erittäin hyviä sijoituksia Taalerin rahastoille ja rahastoon sijoittaneille asiakkaillemme. Teemme jatkossakin merkittäviä investointeja uusiutuvaan energiaan myös Suomessa Energia-liiketoimintamme ja rahastojemme kautta. Esimerkiksi Taaleri Solarwind II -rahasto, joka on vielä avoin uusille sijoittajille, sijoittaa muun muassa 91 megawatin Oltavan tuulipuiston rakentamiseen Pyhäjoelle, Pohjois-Pohjanmaalle,” sanoo Taalerin toimitusjohtaja Robin Lindahl.

"Olemme iloisia yhteistyöstä Hana Financial Investmentsin, Korea Investment & Securitiesin, NH Amundin ja IBK Asset Managementin kanssa ja siitä, että jatkamme näiden tuulipuistojen hallinnointia uusien omistajien puolesta,” jatkaa Taaleri Energian toimitusjohtaja Kai Rintala.

Scala Fund Advisory toimi kaupassa neuvonantajana.

Tietoa Taaleri Energiasta

Taaleri Energia on suomalainen uusiutuvan energian hankekehittäjä ja rahastonhoitaja. Yhtiöllä on yksi Euroopan suurimmista tuulivoimaan ja aurinkoenergiaan keskittyvistä sijoitustiimeistä. Taaleri Energia hallinnoi 1,6 GW:n tuuli- ja aurinkosähköportfoliota ja on Suomen tuulivoimamarkkinoiden suurin pääomasijoittaja. Yhtiö hallinnoi Suomessa 129 tuulivoimalaa, jotka tuottavat noin yhden prosentin koko maan sähköstä. Taaleri Energia on osa Taaleri-konsernia. www.taalerienergia.com

