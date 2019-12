Latécoère acquiert les activités EWIS de Querétaro ainsi qu'une main-d'œuvre qualifiée spécialisée dans les harnais et sous-assemblages électriques

Cet accord permet d’établir une relation de long terme avec Latécoère et participe à l'optimisation de Bombardier Aviation

Bombardier continue de produire des structures majeures sur son campus principal de haute technologie de Querétaro, dont le fuselage arrière de la gamme de biréacteurs Global

TOULOUSE, France et MONTRÉAL, 31 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Latécoère et Bombardier annoncent avoir conclu un accord définitif selon lequel Latécoère fera l'acquisition des activités liées aux systèmes d'interconnexion et de câblage électrique (EWIS) de Bombardier à Querétaro, au Mexique. Les deux sociétés ont également conclu un accord d'approvisionnement à long terme selon lequel Latécoère fournira à Bombardier ces mêmes systèmes.

La transaction est soumise aux conditions et approbations habituelles et devrait être finalisée au premier semestre 2020.

Environ 700 employés qualifiés se consacrent à la production de systèmes EWIS sur le site de Bombardier à Querétaro. Selon l’accord d'approvisionnement à long terme, Latécoère continuera de fournir des systèmes EWIS à partir de ce site pour toutes les plateformes de Bombardier Aviation, dont les avions Global, Challenger et Learjet, pour répondre aux besoins de Bombardier. Le chiffre d'affaires annuel de l'activité est estimé à environ 80 millions $ US.

« Cette acquisition reflète notre volonté d'émerger en tant qu'acteur de premier plan de la consolidation mondiale du secteur de l’aéronautique », a déclaré Yannick Assouad, Directeur général de Latécoère. « Nous continuons à étendre notre présence industrielle à l'échelle internationale avec une forte volonté de la renforcer dans les zones les plus proches de nos clients ».

« Cet accord illustre l'importance que Bombardier accorde à la rationalisation de ses activités pour favoriser une franchise aéronautique solide et efficace », a indiqué Paul Sislian, chef de l’exploitation de Bombardier Aviation. « Avec la réputation d'excellence de Latécoère, ce nouveau partenariat se traduira par une combinaison gagnante pour nos deux entreprises. »

Selon les modalités de l'opération, Latécoère versera à Bombardier une contrepartie numéraire de 50 millions $ US. La transaction vient soutenir la transformation de Bombardier Aviation et recentre davantage les priorités de la société sur ses capacités de production clés. Les employés qualifiés qui produisent les principaux harnais et sous-ensembles électriques à Querétaro apporteront à Latécoère leur valeur ajoutée et des années d'expérience. L’accord n'aura pas d'incidence sur le reste des activités de Bombardier sur son site de Querétaro, qui continue de produire des structures majeures pour les avions Bombardier, comme le fuselage arrière de la famille d'avions d'affaires Global – dont le Global 7500, avion phare de la société – qui est le composant d'avion le plus complexe fabriqué au Mexique.

À propos de Latécoère

Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Boeing, Bombardier, Dassault, Embraer et Mitsubishi), Latécoère intervient dans tous les segments de l’aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d’affaires et militaires), dans deux domaines d’activités :

Aérostructures (58 % du CA) : tronçons de fuselage et portes.

Systèmes d’interconnexion (42 % du CA) : câblage, harnais EWIS et espace, meubles avionique et équipements embarqués.

Le Groupe employait au 31 décembre 2018, 4 958 personnes dans 13 pays différents. Latécoère, société anonyme au capital de 189 637 036€ divisé en 94 818 518 actions d’un nominal de 2€, est cotée sur Euronext PaDecris - Compartiment B. Codes ISIN : FR0000032278 – Reuters : LAEP.PA – Bloomberg : LAT.FP

A propos de Bombardier

Avec plus de 68 000 employés, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d’ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d’affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d’ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Bombardier fait partie des 100 entreprises les plus durables au monde de l’indice Global 100 de 2019. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

