REXEL SIGNE UN ACCORD POUR LA CESSION DE SON ACTIVITÉ GEXPRO SERVICES À LKCM HEADWATER    _______________________________________________________________________________________

Rexel et le fonds d’investissement américain LKCM Headwater Investments (« LKCM Headwater ») annoncent aujourd’hui avoir signé un accord prévoyant l’acquisition par LKCM Headwater de l’activité Gexpro Services. La signature définitive de la transaction est prévue au premier trimestre 2020 et reste soumise à certaines conditions.

Cette transaction offrira des nouvelles opportunités de développement à Gexpro Services, activité non stratégique gérée indépendamment de la distribution de matériel électrique de Rexel. La bannière Gexpro demeure une activité « cœur » pour la distribution de matériel électrique de Rexel USA. Cette cession permettra également à Rexel de recentrer ses ressources sur le cœur de sa stratégie, notamment la distribution de matériel électrique aux Etats-Unis et la transformation digitale à l’échelle du Groupe, ainsi que la poursuite du désendettement, en ligne avec sa politique d’allocation de capital.

L’activité Gexpro Services, acquise par Rexel lors de l’acquisition de GE Supply, finalisée en août 2006, est spécialisée dans la fourniture de solutions intégrées sur mesure, comportant des produits et fournitures destinés à des fabricants industriels d’équipement d’origine (Energie et renouvelables, technologie, transport, aerospace…). Avec environ 400 employés, Gexpro Services a généré un chiffre d’affaires sur les 12 derniers mois à fin septembre 2019 de l’ordre de 260 millions de dollars, réalisés principalement aux Etats-Unis.

Patrick Berard, Directeur Général, a déclaré : “Sous l’égide de LKCM Headwater, l’activité Gexpro Services deviendra ‘cœur’ et bénéficiera de l’expérience dans la distribution spécialisée à valeur ajoutée de son nouvel actionnaire, permettant de poursuivre les investissements afin de garantir la croissance future de l’activité et maintenir un niveau élevé de service clients. Cette vente, qui intervient après la finalisation du plan de cession de 650 millions euros réalisé en 2017 et 2018, est en ligne avec notre stratégie visant à optimiser notre portefeuille avec des opérations ciblées d’acquisitions et de cessions, afin de poursuivre le recentrage sur notre cœur de métier et continuer à créer de la valeur.”

Jefferies LLC est le conseil financier de Rexel dans cette opération et Sidley Austin LLP le conseil juridique.

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance. Présent dans 26 pays, à travers un réseau d’environ 2 000 agences, Rexel compte près de 27 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 13,37 milliards d’euros en 2018. Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid, STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Ethibel Sustainability Index Excellence Europe, Euronext VigeoEiris Eurozone 120 Index, Dow Jones Sustainability Index Europe et STOXX® Global Climate Change Leaders, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Rexel est sur la « Climate A list » du CDP.

Pour plus d’information : www.rexel.com



