KØBENHAVN, Danmark, 31. december 2019 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabet har afsluttet købet af produktions- og globale rettigheder1 til de to kommercielle vacciner Rabipur®/RabAvert® og Encepur® fra GlaxoSmithKline plc (GSK), som blev offentliggjort den 21. oktober 2019.

Ved transaktionens afslutning (closing) har Bavarian Nordic erlagt en upfrontbetaling på EUR 307,6 mio. til GSK. Beløbet er justeret med EUR 6,6 mio. som følge af forskellen på det nuværende og det tidligere estimerede varelager pr. 31. december 2019. Upfrontbetalingen finansieres indledningsvist af selskabets eksisterende likvide beholdninger og mellemfinansiering fra Citi og Nordea.

For at understøtte købet, herunder også at tilbagebetale mellemfinansieringen, planlægger selskabet, som tidligere meddelt, en fortegningsretsemission på ca. EUR 350 mio. på Nasdaq Copenhagen i 1. halvår 2020. Emissionen vil være fuldt garanteret af Citi og Nordea som Joint Global Coordinators.

Selskabet har besluttet at reducere mellemfinansieringen for at trække mere på dets eksisterende likvide beholdning til upfrontbetalingen. Som følge heraf justerer selskabet sine forventninger til kapitalberedskabet ved udgangen af 2019 fra ca. DKK 1.000 mio. til ca. DKK 700 mio. Justeringen vil blive opvejet af indtægter fra det nyligt annoncerede salg af en Priority Review Voucher, som afventer konkurrencemyndighedernes godkendelse tidligt i 2020.

“Med købet afsluttet kan vi nu for alvor begynde den kommercielle transformation af Bavarian Nordic, som vil være drevet af etablerede kommercielle produkter, der, sammen med vores koppe- og abekoppevaccine, vil skabe en førende forretning inden for infektionssygdomme, der vil drive vedvarende lønsomhed og vækst i årene frem”, udtaler Paul Chaplin, administrerende direktør for Bavarian Nordic.

For yderligere informationer om transaktionen henvises til selskabsmeddelelse nr. 19/2019 .

1 Eksklusive udvalgte lande i Asien, Afrika og Latinamerika for Rabipur®/RabAvert®

