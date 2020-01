AUSTIN, Texas, Dec. 31, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) hat heute den Abschluss des Verkaufs des vom Unternehmen entwickelten True Human-Antikörpers Bermekimab an Janssen Biotech, Inc. (Janssen), Teil der Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, bekanntgegeben. Nach Abschluss der Transaktion zahlte Janssen 750 Mio. USD an XBiotech, wobei 75 Mio. USD für 18 Monate treuhänderisch gehalten werden. Sollte Janssen Anwendungsbereiche für Bermekimab über den Bereich der Dermatologie hinaus erforschen, könnte XBiotech nach Abschluss bestimmter Genehmigungen für die Vermarktung zusätzliche Zahlungen in Höhe von bis zu 600 Mio. USD erhalten. Neben dem Erwerb von Bermekimab haben Janssen und XBiotech Vereinbarungen über die Fertigungsversorgung und klinische Dienstleistungen geschlossen. Die Einnahmen aus diesen Vereinbarungen werden voraussichtlich in den nächsten zwei Jahren einen positiven Cashflow für XBiotech generieren.



Während Janssen alle Rechte an Bermekimab erworben hat, kann XBiotech sein Erforschungsprogramm für True Human-Antikörper weiterhin zur Entwicklung neuer Antikörpertherapeutika gegen IL-1⍺ (das gleiche Ziel wie bei Bermekimab) und diese Therapeutika für alle nicht dermatologischen Erkrankungen vermarkten. XBiotech plant, die klinische Entwicklung mit Anti-IL-1⍺-Therapeutika der nächsten Generation zügig wieder aufzunehmen.

Das Unternehmen plant, den Erlös aus dem Verkauf und den Dienstleistungsverträgen zur Finanzierung der Entdeckung und Entwicklung seines True Human-Anti-IL-1⍺-Antikörperprogramms der nächsten Generation zu verwenden und andere Antikörpertherapeutika in der Pipeline des Unternehmens weiter voranzutreiben, einschließlich des Programms für Infektionskrankheiten. Das Unternehmen verfügt außerdem über ausreichend Barmittel, um eine bedeutende Kapitaltransaktion wie den Rückkauf von Aktien zu unterstützen, was einer abschließenden Überprüfung und Genehmigung durch den Vorstand unterliegt.

John Simard, President und CEO von XBiotech, kommentierte dies wie folgt: „Wir freuen uns, dass Janssen Bermekimab erworben hat, und auch darauf, die überlegene Wirksamkeit und Sicherheit dieses True Human-Antikörpers in laufenden dermatologischen klinischen Studien und darüber hinaus zu sehen. Die Transaktion ist eine wichtige Bestätigung unserer True Human-Plattform und der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse für das Abzielen auf IL-1⍺ und ermöglicht es uns, das enorme Potenzial für True Human-Anti-IL-1⍺-Therapeutika der nächsten Generation außerhalb der Dermatologie weiter auszuschöpfen. Mit dem Abschluss der Transaktion sind wir in einer stärkeren Position, um einen außergewöhnlichen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.“

Über XBiotech

XBiotech ist ein voll integriertes globales Biowissenschaftsunternehmen, das sich ganz der Pionierarbeit im Bereich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern verschrieben hat. XBiotech treibt derzeit die Entwicklung einer Reihe von Therapien voran, die auf der Nutzung natürlich vorkommender Antikörper von Patienten mit Immunität gegen bestimmte Krankheiten basieren. Die Nutzung der natürlichen Immunität des Menschen als Quelle für neue Arzneimittel bietet das Potenzial, die Versorgungsstandards für ein breites Spektrum von Krankheiten neu zu definieren. Die Entdeckungs- und Herstellungstechniken, die dies ermöglichen, wurden von XBiotech entwickelt und werden exklusiv von XBiotech genutzt. XBiotech, mit Hauptsitz in Austin, Texas (USA), ist auch führend in der Entwicklung innovativer, unternehmenseigener Fertigungstechnologien, um die Kosten und die Komplexität der biologischen Arzneimittelproduktion zu senken. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbiotech.com .

Über True Human™ Therapeutische Antikörper

Die True Human™-Antikörper von XBiotech sind die einzigen verfügbaren Antikörper, die ohne Modifikation von Individuen gewonnen werden, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. (Im Gegensatz zu allen im Handel erhältlichen Antikörpern, die als „vermenschlicht“ oder „vollständig menschlich“ bezeichnet werden, werden die True Human™-Antikörper von XBiotech direkt und ohne Modifikation aus der natürlichen menschlichen Immunantwort auf bestimmte Krankheiten gewonnen und verursachen daher nachweislich keine Immunogenität.) Mit den Erforschungs- und klinischen Programmen für verschiedene Krankheitsbereiche haben die True Human-Antikörper von XBiotech das Potenzial, die natürliche Immunität des Körpers zur Bekämpfung von Krankheiten mit noch nie dagewesener Sicherheit, Wirksamkeit und Verträglichkeit zu nutzen.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Erklärungen zu den Ansichten und Erwartungen des Managements, einschließlich der strategischen Ambitionen von XBiotech, zum erwarteten Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion mit Janssen, zu den Einreichungen und Genehmigungen im Zusammenhang mit der Transaktion, zum Betrag und zum Zeitpunkt potenzieller künftiger Meilensteinzahlungen von Janssen, dem Wirkungsmechanismus und der potenziellen Sicherheit und Wirksamkeit von Bermekimab, dem voraussichtlichen Zeitpunkt für klinische Studien zu Bermekimab, dem Fortschritt und den Ergebnissen solcher Studien, zu Aussagen zu behördlichen Verfahren für Bermekimab und dem Zeitpunkt für die Einreichung von Zulassungsanträgen sowie Aussagen zu Kapitalzuweisungsentscheidungen, einschließlich potenzieller Aktienrückkäufe. In manchen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen über Begriffe wie „könnte“, „wird“, „sollte“, „würde“, „erwarten“, „planen“, „betrachten“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „prognostizieren“, „projizieren“, „beabsichtigen“ oder „fortfahren“ bzw. durch die Verneinung dieser Begriffe oder eine vergleichbare Terminologie identifizieren, auch wenn nicht alle zukunftsorientierten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unwägbarkeiten sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ einiger unserer bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse unserer Geschäftstätigkeit, die Finanzlage und die Liquidität sowie die Entwicklung der XbiBranche, in der wir tätig sind, können wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

