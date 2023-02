Cargotecin Navis ostaa sekarahtiterminaalien käyttöjärjestelmää tarjoavan Jade Logisticsin liiketoiminnot

Finnish English

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 9. JOULUKUUTA 2019 KLO 17:10

Cargoteciin kuuluva Navis on sopinut ostavansa Christchurchissa Uudesta-Seelannissa toimivan Jade Logistics -yhtiön liiketoiminnot. Yhtiön sekarahtiterminaaleille tarkoitettua Master Terminal -toiminnanohjausjärjestelmää (TOS) käytetään yli 100 terminaalissa globaalisti sekarahdin, kuten teräksen, puun, konttien ja autojen hallintaan. Navis voi N4-, Octopi- ja Jade Master Terminal -tuotteidensa avulla tarjota juuri oikeanlaisen toiminnanohjausjärjestelmän erityyppisten asiakkaiden lastinkäsittelytarpeisiin. Navis perustaa General Cargo Center of Excellence -keskuksen Christchurchiin palvelemaan kasvavaa sekarahtiratkaisujen kysyntää maailmanlaajuisesti. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2019 loppuun mennessä.

Jade Logisticsin oston myötä Navis pystyy entistä paremmin tukemaan ympäri maailmaa satoja terminaaleja, joilla on tarve kehittää terminaalitoimintaansa muillekin rahtityypeille kuin konteille. Jade Logisticsin asiakkaat hyötyvät Naviksen toimialaosaamisesta ja innovaatioista, sen globaalista asemasta ja laajoista tuki- ja palveluorganisaatioresursseista, jotka voivat tarjota vertaansa vailla olevan asiakaskokemuksen.

"Sekarahtiin liittyvien palveluiden asiakaskysyntä on kasvussa, ja Jade Logistics sopii erinomaisesti parantamaan tuotevalikoimaamme ja kattavuuttamme tässä kategoriassa", sanoo Naviksen johtaja Benoit de la Tour. ”Yhdistämällä voimansa Jade Logisticsin kanssa Navis ottaa askelen kohti uutta markkina- ja kasvumahdollisuutta, samalla kun se tarjoaa toimialalle parasta mahdollista ratkaisua sekarahdin käsittelyyn. Odotamme innolla saavamme tutustua Jaden asiakkaisiin, ymmärtää heidän prioriteettejaan ja tukea heidän liiketoimintatarpeitaan maailmanluokan teknologialla ja globaalilla tuella.”

Master Terminal on alusta saakka suunniteltu sekarahti-TOS:ksi, ja se on suunniteltu kaikkien rahtityyppien käsittelyyn. Master Terminal tarjoaa toiminnoista yhden reaaliaikaisen näkymän, mikä nopeuttaa älykkäiden päätösten tekoa. Master Terminal on erittäin turvallinen ja skaalautuva ratkaisu, joka helpottaa rahtitietojen jakamista sataman ”muurien” ulkopuolella toimitusketjussa. Näin satamat voivat näkyvyyden kasvun avulla kasvattaa liiketoimintaansa.

"Olemme innoissamme mahdollisuudesta liittyä Navis-tiimiin, joka tarjoaa maailman johtavan TOS:n globaalin läsnäolon, innovaatioiden määrän ja yleisen asiantuntemuksen suhteen", sanoo Jade Logisticsin toimitusjohtaja David Lindsay. ”Olemme todella sitoutuneita kasvavaan asiakaskuntaamme. Navis tuo lisäominaisuuksia ja resursseja, kun kehitämme edelleen sekarahdin terminaalikäsittelyn suorituskyvyn optimointia ja maksimointia."

Yrityskaupan jälkeen Jade Logisticsin tiimi jatkaa toimintaansa Christchurchissä David Lindsayn johdolla. Hän tukee General Cargo Excellence Center -yrityksen toimintaa, kun sekarahtiterminaalien toiminnanohjausjärjestelmää ja palveluita kehitetään edelleen Navisin globaalia asiakaskuntaa varten.

Yritysostolla ei ole merkittävää vaikutusta Cargotecin taloudellisiin lukuihin.

