SKAGEN Fondene har offentliggjort opdaterede prospekter for følgende af SKAGENs fonde:

Fond

ISIN SKAGEN Global NO0008004009 SKAGEN Kon-Tiki NO0010140502 SKAGEN Focus NO0010735129 SKAGEN Insight NO0010801558 SKAGEN Vekst NO0008000445 SKAGEN m2 NO0010657356 SKAGEN Avkastning NO0008000452 SKAGEN Tellus NO0010327786

Postadressen for SKAGENs filial i Sverige er opdatet samt adressen for ACOLIN Fund Services i Schweiz.

Derudover er ordlyden under øvrige forhold vedr. outsourcing af opgaver til Storebrand Asset Management AS ændret fra "obligationsfonde" til "pengemarkedsfonde", da forvaltningen af SKAGEN Tellus og SKAGEN Avkastning er tilbageført til SKAGEN AS.

De opdaterede prospekter er vedhæftet denne meddelsle.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, kan vi kontaktes på tlf. 70104001 eller kundeservice@skagenfondene.dk .

