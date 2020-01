Selskabsmeddelelse



Nr.1 2020



København, 2. januar 2020



Scandinavian Tobacco Group fuldfører købet af Royal Agio Cigars

Med virkning fra den 2. januar 2020 har Scandinavian Tobacco Group af Highlands Beheer B.V. købt samtlige aktier i Agio Beheer B.V. (“Royal Agio”), som er holdingselskab for Royal Agio koncernen. Det sker efter afslutning af den lovpligtige høring af medarbejderne i Holland og godkendelse fra de relevante konkurrencemyndigheder. Der henvises til selskabsmeddelelse dateret 16. september 2019.

Royal Agio er en førende europæisk cigarvirksomhed med en stærk cigarportefølje, hvis væsentligste mærker er bl.a. Mehari´s, Panter og Balmoral. Virksomheden har hovedkontor i Duizel, Holland og har omkring 3.200 fuldtidsansatte. Royal Agios regnskab for 2018 viste en nettoomsætning på EUR 133 millioner (DKK 1 milliard) og EBITDA på EUR 18 millioner. De to virksomheders samlede proforma nettoomsætning i 2018 udgør ca. DKK 7,7 milliarder med i alt næsten 11.000 ansatte.

Royal Agio giver Scandinavian Tobacco Group adgang til en stærk produktportefølje og væsentlige markedspositioner i vigtige europæiske markeder for maskinfremstillede cigarer. Opkøbet sikrer koncernen førende positioner i Frankrig, Belgien og Holland og forbedrer i betydelig grad markedspositionen i vigtige cigarmarkeder som Spanien og Italien.

CEO i Scandinavian Tobacco Group, Niels Frederiksen siger: “Jeg er meget glad for, at vi nu har fuldført købet af Royal Agio, som i betydelig grad styrker vores stilling på flere vigtige markeder for maskinfremstillede cigarer i Europa, og som gør, at vi kan tilbyde et endnu mere attraktivt udvalg af cigarer af højeste kvalitet til vores forbrugere. Opkøbet gør Scandinavian Tobacco Group til et større, mere konkurrencedygtigt og mere lønsomt selskab, som vil være bedre i stand til at skabe vækst og værdi for vores aktionærer”.

Enterprise value (værdien uden gæld og kontanter) er opgjort til EUR 210 millioner (DKK 1.565 millioner). Købet finansieres ved hjælp af likvider og lån. Scandinavian Tobacco Groups gearingsgrad (nettorentebærende gæld/EBITDA før særlige poster) forventes midlertidigt at overstige target på 2,5x.

Scandinavian Tobacco Group har overfor sælger og samarbejdsudvalg forpligtiget sig til at planlægge integrationen over en periode på tre måneder fra i dag, hvorefter selskabet forventer at kunne give yderligere detaljer om de finansielle virkninger af opkøbet. Transaktionen forventes som tidligere oplyst at bidrage til en stigning i resultat per aktie (EPS) i 2021. Scandinavian Tobacco Groups forventninger til regnskabsåret 2019 fastholdes:

>5% organisk vækst i EBITDA

Frie pengestrømme før virksomhedskøb på omkring DKK 1 milliard.

Særlige poster for 2019, inklusive de tidligere udmeldte transaktionsomkostninger på DKK 20 millioner vedrørende købet af Royal Agio, forventes fortsat at udgøre ca. DKK 200 millioner.

Ambitionen om at levere en årlig stigning i de ordinære udbyttebetalinger fastholdes, inklusive for regnskabsåret 2019.

Om Royal Agio Royal Agio er en familieejet virksomhed, som blev grundlagt i 1904. Royal Agios produkter sælges i omkring 90 lande. Hovedparten af nettoomsætningen genereres i Holland, Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien. Produktionssteder: Westerlo, Belgien Maskinfremstillede cigarer Duizel, Holland Færdiggørelse af maskinfremstillede og håndrullede cigarer San Pedro, Den Dominikanske Republik Håndrullede og maskinfremstillede cigarer samt produktion af omblade og dæksblade Colombo, Sri Lanka. Produktion af omblade og dæksblade For yderligere oplysninger kontakt venligst: Investorhenvendelser: Torben Sand, Head of Investor Relations, telefon: 5084 7222 eller torben.sand@st-group.com Pressehenvendelser: Simon Mehl Augustesen, Director of Group Communications, telefon: 5084 7211 eller simon.augustesen@st-group.com





