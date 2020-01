GOLETA, Kalifornien, Jan. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- BIOPAC Systems, Inc. kündigte eine neue Eye-Tracking-Integration für Forscher an, die Studien mit mobilen Teilnehmern an verschiedenen Orten durchführen. ETVision-Eye-Tracking-Brillen ( EYE-ETV ) können jetzt in die drahtlosen Systeme und die Software von BIOPAC integriert werden und geben Forschern die Möglichkeit, reale Eye-Tracking-Daten von Probanden innerhalb und außerhalb des Labors, am Arbeitsplatz, beim Sport oder in allen Bereichen, die ihre Forschung umfasst, zu erfassen und zu analysieren.



Die mobile Datenerfassung ermöglicht die Aufzeichnung physiologischer Daten in verschiedenen externen Umgebungen, z. B. an Arbeitsplätzen, in Fahrzeugen, in Sportarenen und in Trainingszentren. Die Eye-Tracking-Daten können jetzt mit diesen physiologischen Daten synchronisiert werden und Forscher können sich das Eye-Tracking-Video mit den physiologischen Daten in AcqKnowledge Datenerfassungs- und -analysesoftware ansehen. Forscher nutzen diese Daten, um unter anderem in den Bereichen Ergonomie, Produktentwicklung, Benutzerfreundlichkeit und -erfahrung, Gruppendynamik, Leistungsentwicklung und Training neue Erkenntnisse zu erlangen.

„Mobilität ist bei der Durchführung von Feldstudien von entscheidender Bedeutung“, sagte BIOPAC CEO Frazer Findlay. „Ganz gleich, ob Sie die Benutzerfreundlichkeit verbessern oder die Erschöpfung des Bedieners untersuchen möchten, durch die Ergänzung und Zusammenführung physiologischer Daten mit Eye-Tracking-Daten können Forscher ergonomische Schwachstellen und Designfehler leicht erkennen und Herstellern bei der Entwicklung besserer und sicherer Produkte helfen. Stellen Sie sich einen Piloten oder den Bediener einer schweren Maschine vor, dessen Schulter aufgrund wiederholter Bewegungen schmerzt. Unvermeidliche Erschöpfungszustände können zu Verletzungen oder zu Fehlern führen. Die Bedeutung der Vermeidung solcher Probleme darf nicht unterschätzt werden.“

Das drahtlose und mobile BIOPAC-System BioNomadix erfasst physiologische Signale, darunter EKG, EDA, EEG, EMG, Herzfrequenz und Atmung. Der Datenlogger zeichnet remote physiologische Daten auf, die dann in das Labor AcqKnowledge heruntergeladen werden können. Eye-Tracking-Daten können in die AcqKnowledge-Software importiert und in Verbindung mit den synchronisierten physiologischen Daten analysiert werden. Dank der aus diesen Daten gewonnenen Erkenntnisse über Müdigkeit, Stressfaktoren und Gefahren können Produktverbesserungen erzielt werden, die sich auf die Gesamtleistung von Arbeitnehmern, Sportlern und Verbrauchern auswirken.

Die Eye-Tracking-Brille enthält Miniatur-Augenkameras, die die Blickbewegungen der Augen verfolgen, eine Szenenkamera, die die Szene vor dem Teilnehmer verfolgt, sowie ein Mikrofon und einen Controller. Die mobile Brille kann über Verschreibungsbrillen angebracht und getragen werden. Die Brille wird mit dem Controller verbunden, der Daten drahtlos an die Eye-Tracking-Software auf einem Computer überträgt oder bis zu 5 Stunden lang Daten über eine SD-Karte sammelt, die Daten lokal erfassen kann, falls keine WLAN-Verbindung verfügbar ist.

Zu den Eye-Tracking-Daten gehören der Blickpfad, der Pupillendurchmesser, die Lidschlagfrequenz, die Heatmap, Bereiche von Interesse (Areas of Interest, AOI), Bewegungsbereiche von Interesse, Fixierungen, die Fixierungsreihenfolge und Verweilzeiten. Physiologische Daten können alle Signale beinhalten, die mit BIOPACs AcqKnowledge-Software aufgezeichnet wurden, darunter EKG, EDA, EEG, EMG, SCR, SCL, RR, PULS, RESP – bis zu 16 Eingangskanäle pro MP160 Data Acquisition Unit.

Weitere Informationen zur Eye-Tracking-Brille von BIOPAC sind auf der BIOPAC-Website verfügbar.

Über BIOPAC Systems

BIOPAC wurde 1985 gegründet und ist weltweit als Unternehmen der ersten Wahl für biowissenschaftliche Hardware und Software anerkannt. Über 99 % der 100 besten Universitäten und der Global-Fortune-500-Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen hinsichtlich ihrer Anforderungen im Bereich der biowissenschaftlichen Forschung und der Ausbildungssysteme auf die Produkte von BIOPAC. BIOPAC entwickelt hochwertige wissenschaftliche Werkzeuge für die physiologische Messung und Interpretation. Die Lösungen von BIOPAC reichen von Schulungslösungen bis hin zu hochmodernen Geräten für Labor-, reale und Virtual-Reality-Forschungsumgebungen. Weitere Informationen zu BIOPAC-Produkten finden Sie auf www.biopac.com .

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/642db590-498e-4a7d-b397-0f954e714e92





Kontaktinformationen: Brenda Dentinger Marketing Manager BIOPAC Systems, Inc. 805-685-0066 x151