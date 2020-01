GOLETA, Californie, 02 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- BIOPAC Systems, Inc. a annoncé l'intégration du suivi oculaire pour les chercheurs conduisant des expériences à partir de participants mobiles dans divers endroits. Les lunettes de suivi oculaire ETVision ( EYE-ETV ) s'intègrent désormais au logiciel et aux systèmes sans fil de BIOPAC, permettant aux chercheurs de collecter et d'analyser les données de suivi oculaire du monde réel à partir de sujets dans le laboratoire, sur le terrain, au travail, qui font du sport, où dans tout autre endroit dans lequel leur étude a lieu.



L'enregistrement de données mobiles permet de collecter des données physiologiques dans différents environnements et notamment le lieu de travail, les véhicules, les stades sportifs, ainsi que les centres d'entraînement. Les données de suivi oculaire peuvent désormais être synchronisées avec les données physiologiques et les chercheurs peuvent visionner les vidéos de suivi oculaire avec les données physiologiques à l'aide du logiciel de collecte et d'analyse des données AcqKnowledge. Les chercheurs utiliseront ces données pour développer des idées en termes d'ergonomie, de développement de produits, d'utilisation, d'expérience utilisateur, de dynamique de groupes, de développement des performances, de formation et bien d'autres applications.

« La mobilité est essentielle pour mener des recherches sur le terrain », a déclaré Frazer Findlay, PDG de BIOPAC. « Que vous cherchiez à améliorer l'utilisation ou que vous étudiiez l'état de fatigue de l'opérateur, apporter les données physiologiques aux données d'oculométrie permet aux chercheurs d'identifier avec précision les problèmes d'ergonomie et les défauts de conception. Les fabricants peuvent alors produire des produits plus sûrs et meilleurs. Imaginez un pilote ou un opérateur d'équipement lourd dont l'épaule le fait souffrir à cause des mouvements répétitifs. La fatigue inévitable qui en résulte peut conduire à des erreurs ou des blessures. L'importance d'éviter ces problèmes ne doit pas être sous estimée. »

BioNomadix, le système portable sans fil de BIOPAC , collecte les signaux physiologiques tels que l'ECG, RED, EEG, EMG, le rythme cardiaque et la respiration. Le Logger enregistre à distance les données physiologiques qui seront téléchargées dans le logiciel AcqKnowledge de retour au laboratoire. Les données de suivi oculaire peuvent être importées dans le logiciel AcqKnowledge pour ensuite être analysées avec les données physiologiques synchronisées. La compréhension de ces données peut conduire à des améliorations de produits qui affectent les performances globales des travailleurs, des athlètes et des consommateurs alors que la recherche identifie la fatigue, les points de stress et les dangers.

Les lunettes de suivi oculaire sont constituées de caméras oculaires miniatures qui voient chaque œil, d'une caméra de scène qui voit devant le participant, d'un micro et d'une commande. Les lunettes peuvent être portées par-dessus des lunettes de vue, et elles sont facilement transportables et mobiles. Les lunettes se connectent au boîtier de commande qui transmet les données via le réseau sans fil au logiciel de suivi oculaire installé sur un ordinateur, ou stocker jusqu'à 5 heures de données sur une carte SD pouvant enregistrer les données localement en cas d'absence de WiFi.

Les mesures de suivi oculaire comprennent la direction du regard, le diamètre des pupilles, la fréquence de clignement, une carte thermique, les zones d'intérêt (AOI), les zones d'intérêt en mouvement, les mouvements de fixation, les mouvements de poursuite, et les temps d'arrêt. Les données physiologiques peuvent inclure tous les signaux enregistrés à l'aide du logiciel AcqKnowledge de BIOPAC, y compris ECG, RED, EEG, EMG, SCR, SCL, BP, PULSE, RESP, à raison de 16 canaux d'entrée par unité d'acquisition de données MP160 au maximum.

Vous trouverez plus d'informations sur les lunettes de suivi oculaire de BIOPAC sur le site Web de BIOPAC.

À propos de BIOPAC Systems

BIOPAC a été fondée en 1985 et est reconnue dans le monde entier comme un choix de premier plan pour le matériel et les logiciels des sciences de la vie. Dans le monde, plus de 99 % des 100 meilleures universités et entreprises du classement Global Fortune 500 font confiance à BIOPAC pour leurs besoins en matière de recherche et d'enseignement en sciences de la vie. BIOPAC fabrique des outils scientifiques de haute qualité pour les mesures et interprétations physiologiques. Les solutions BIOPAC vont des solutions éducatives aux dispositifs de pointe pour une utilisation dans des environnements de recherche en laboratoire, dans le monde réel et en réalité virtuelle. Pour de plus amples informations sur les produits BIOPAC, rendez-vous sur www.biopac.com .

