GOLETA, Calif., Jan. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A BIOPAC Systems, Inc. anunciou uma nova integração de rastreamento ocular para pesquisadores que realizam experimentos de participantes móveis em diversos locais. A ETVision ( EYE-ETV ) com seus eye tracking glasses (óculos de rastreamento ocular) agora está integrada com os sistemas sem fio e software BIOPAC, permitindo que os pesquisadores coletem e analisem dados de rastreamento ocular do mundo real de pessoas no laboratório, em campo, no trabalho, praticando um esporte, ou em qualquer lugar que a pesquisa esteja sendo realizada .



O registro de dados móveis permite que os dados de fisiologia sejam coletados em diferentes ambientes de campo, incluindo locais de trabalho, veículos, arenas desportivas e centros de treinamento. Os dados de rastreamento ocular agora podem ser sincronizados com esses dados de fisiologia e os pesquisadores podem analisar o vídeo de rastreamento ocular com os dados de fisiologia no software de coleta e análise de dados AcqKnowledge . Os pesquisadores usarão esses dados para desenvolver insights em ergonomia, desenvolvimento de produtos, usabilidade, experiência do usuário, dinâmica de grupo, desenvolvimento de desempenho, treinamento e muito mais.

"A mobilidade é fundamental para as pesquisas em campo”, disse Frazer Findlay, CEO da BIOPAC, “Seja para melhorar a usabilidade ou para estudar a fadiga do operador, o aumento dos dados fisiológicos com dados de rastreamento ocular permite que os pesquisadores identifiquem facilmente problemas ergonômicos e falhas de projeto para que os fabricantes possam criar produtos melhores e mais seguros. Imagine um piloto ou um operador de máquina pesada que tem dores nos ombros devido a um movimento repetitivo. A fadiga inevitável pode levar a uma lesão ou erros. A importância de evitar essas questões não pode ser subestimada”.

O sistema BioNomadix sem fio e portátil da BIOPAC coleta sinais fisiológicos tais como ECG, EDA, EEG, EMG, Batimento Cardíaco e Respiração. O Logger registra remotamente os dados de fisiologia para download no AcqKnowledge no laboratório. Os dados de rastreamento ocular podem ser importados para o software AcqKnowledge para serem analisados com os dados de fisiologia sincronizados. O entendimento desses dados pode levar a melhorias do produto que afetam o desempenho geral dos trabalhadores, atletas e consumidores, pois a pesquisa identifica fadiga, pontos de estresse e perigos.

Os óculos de rastreamento ocular contêm câmeras oculares em miniatura que visualizam cada olho, uma câmera de cena que visualiza a cena em frente ao participante, um microfone e um controlador. Os óculos podem ser usados sobre óculos de prescrição e são móveis e portáteis. Os óculos são conectados ao controlador que transmite dados sem fio para o software de rastreamento ocular em um computador ou coletam dados por até 5 horas através de um cartão SD com capacidade para coletar dados localmente se o WiFi não estiver disponível.

As métricas de rastreamento ocular incluem Caminho do Olho, Diâmetro da Pupila, Frequência de Piscar, Mapa de Calor, Áreas de Interesse Definidas pelo Usuário (AOI), Áreas em Movimento de Interesse, Fixações, Sequências de Fixações, e Habitações. Os dados de fisiologia podem incluir todos os sinais gravados com o software AcqKnowledge da BIOPAC, incluindo ECG, EDA, EMG, SCR, SCL, BP, PULSE, RESP, até 16 canais de entrada por Unidade de Aquisição de Dados MP160.

Mais informações sobre o Sistema de Rastreamento Ocular da BIOPAC podem ser encontradas no site da BIOPAC.

Sobre a BIOPAC Systems

A BIOPAC foi fundada em 1985 e é reconhecida em todo o mundo como o principal hardware e software de ciências da vida. Em todo o mundo, mais de 99% das 100 melhores universidades e empresas da Global Fortune 500 dependem da BIOPAC nas suas pesquisa e sistema de ensino de ciências da vida. A BIOPAC produz ferramentas científicas de alta qualidade para medição e interpretação fisiológica. As soluções da BIOPAC abrangem desde as áreas educacionais até os dispositivos de ponta para uso em ambientes de pesquisa em laboratório, mundo real e realidade virtual. Para obter mais informações sobre os produtos da BIOPAC, visite www.biopac.com .

