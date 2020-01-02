加州戈尔塔, Jan. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- BIOPAC Systems, Inc. 宣布了一项适用于研究人员的眼动追踪集成新方案，让这些研究人员能从不同位置的移动参与者进行实验。ETVision ( EYE-ETV ) 眼动追踪眼镜 现在已经与BIOPAC无线系统和软件集成，无论受试者是在实验室、野外、工作场所、运动场所还是任何研究场所，都可以让研究人员收集和分析来自他们的现实世界眼动追踪数据。

移动数据记录允许在不同的现场环境中收集生理数据，这些场所包括工作场所、车辆、运动场和培训中心。眼动追踪数据现在可以与此生理数据同步，研究人员可以在 AcqKnowledge 数据收集和分析软件中将眼动追踪视频与生理数据一起查看。研究人员将使用这些数据来深入了解人体工程学、产品开发、可用性、用户体验、团队动态、绩效发展、培训等。

“在这个领域进行研究时，移动性是关键所在，”BIOPAC首席执行官Frazer Findlay表示，“无论是提高可用性还是研究操作员的疲劳感，通过眼动追踪数据来增强生理数据，都能够让研究人员轻松查明人体工程学问题和设计缺陷，这样制造商就可以打造更好、更安全的产品。想象一下反复动作对飞行员或重型机器操作员造成的肩伤； 不可避免的疲劳可能会导致受伤或错误。避免这些问题的重要性不言而喻。.”

BIOPAC无线和便携式 BioNomadix 系统收集ECG、EDA、EEG、EMG、心率和呼吸等生理信号。 记录仪 远程记录生理数据以下载到 AcqKnowledge ，再被带回到实验室。眼动追踪数据可以导入到AcqKnowledge软件，与同步的生理数据一起分析。了解这项数据可促成产品改进，随着研究确定了疲劳、压力点和危害，进而以影响产品在工人、运动员和消费者中的整体表现。

眼动追踪眼镜包含观察每只眼睛的微型眼相机、观察参与者前方场景的场景相机、麦克风和控制器。该眼镜可以戴在处方眼镜上，具有移动和便携式特点。眼镜连接到控制器，该控制器将数据无线传输到计算机上的眼睛跟踪软件，或者在WiFi不可用时通过可收集本地数据的SD卡收集最多5个小时的数据。

眼动追踪指标包括注视路径、瞳孔直径、眨眼频率、热图、兴趣区（AOI）、运动兴趣区、注视、注视顺序和停留时间。生理数据可以包括所有用BIOPAC的AcqKnowledge软件记录的信号，包括ECG、EDA、EMG、SCR、SCL、BP、PULSE，每个MP160数据采集单元最多16个输入通道。

更多 关于BIOPAC眼动追踪眼镜的信息 可以在BIOPAC网站上找到。

关于BIOPAC Systems

BIOPAC成立于1985年，是世界公认的生命科学首选硬件和软件。在全球100所顶尖大学和全球财富500强企业中，99%以上的大学和企业的生命科学研究和教学系统需要依赖BIOPAC。BIOPAC为生理测量和解释提供了高质量的科学工具。BIOPAC解决方案的范围覆盖了从教育解决方案到用于实验室、现实世界和虚拟现实研究环境的尖端设备。关于BIOPAC产品的更多信息，请访问 www.biopac.com 。

此公告的随附图片可以下网页查看： https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/642db590-498e-4a7d-b397-0f954e714e92

联系信息： Brenda Dentinger 市场经理 BIOPAC Systems, Inc. 805-685-0066 x151