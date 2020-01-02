加州戈爾塔, Jan. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- BIOPAC Systems, Inc. 剛宣佈一種新型眼球追蹤整合方案，適用於在不同地點對流動參與者進行實驗的研究人員。ETVision ( EYE-ETV ) 眼球追蹤眼鏡 現已與 BIOPAC 無線系統和軟件整合，讓研究人員可以收集和分析來自實驗室、實地現場、工作場所、運動場或其他任何地方受試者的現實眼球追蹤數據，以便進行研究。

流動數據記錄允許在不同的現場環境中收集生理數據，包括工作場所、汽車、運動場和培訓中心。眼球追蹤數據現在可與上述生理數據同步，讓研究人員可透過 AcqKnowledge 數據收集和分析軟件檢視眼球追蹤影片及生理數據。研究人員將可使用這些數據來加深了解人體工程學、產品開發、可用性、用戶體驗、團隊互動情況、效能發展及培訓等。

BIOPAC 行政總裁 Frazer Findlay 說：「要在實地進行研究，流動性是關鍵。無論您想提高可用性還是研究操作員的疲勞程度，或想透過眼球追蹤數據來強化生理數據，研究人員都可以輕鬆研究人體工程學問題和設計缺陷，以協助生產商製造更好和更安全的產品。試想一下機師或重型機器操作員的肩膊因重複動作而受傷。無可避免的疲勞可能導致受傷或失誤。我們不可低估避免這些問題發生的重要性。」

BIOPAC 的無線可攜式 BioNomadix 系統收集各種生理訊號，如 ECG、EDA、EEG、EMG、心率和呼吸等。 Logger 可遠程記錄生理數據，以便在實驗室時下載至 AcqKnowledge 。眼球追蹤數據可以匯入到 AcqKnowledge 軟件中，以便使用同步處理的生理數據進行分析。由於研究可確定疲勞、壓力點和危害的程度，了解這項數據可改良影響工人、運動員和消費者整體表現的產品。

眼球追蹤眼鏡包含觀察每隻眼睛的微型眼睛相機、觀察參與者前方場景的場景相機、麥克風和控制器。眼鏡可以加配在有度數的眼鏡上，以供流動和可攜式使用。眼鏡會連接到控制器，並將數據無線傳輸到電腦上的眼球追蹤軟件。如在沒有 WiFi 的情況下，可以使用 SD 卡在本機收集最多 5 個小時的數據。

眼球追蹤指標包括凝視路徑、瞳孔直徑、眨眼頻率、熱圖、感興趣區域 (AOI)、感興趣的移動區域、注視、注視順序和停留時間。生理數據可以包括使用 BIOPAC 的 AcqKnowledge 軟件，包括 ECG、EDA、EEG、EMG、SCR、SCL、BP、PULSE 和 RESP，每個 MP160 數據採集單元多達 16 種輸入渠道。

有關 BIOPAC 眼球追蹤眼鏡 的更多資訊，請瀏覽 BIOPAC 網站。

關於 BIOPAC Systems

BIOPAC 在 1985 年成立，是全球各地公認的首選生命科學硬件和軟件。全球 100 強大學和全球財富 500 強公司之中，有超過 99% 的機構依賴 BIOPAC 滿足其生命科學研究和教學系統的需求。BIOPAC 為生理測量和解讀提供優質的科學工具。BIOPAC 解決方案涵蓋教育解決方案，以及實驗室、現實世界和虛擬實境研究環境尖端裝置的使用，一應俱全。關於 BIOPAC 產品的更多資訊，請瀏覽 www.biopac.com 。

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