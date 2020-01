January 02, 2020 11:45 ET

Chiffre d’affaires annuel – Jeudi 2 janvier 2020 – 17h45

Revenus locatifs 2019 : 100,2 M€, + 17 %

Patrimoine : 2,7 Mds€ HD, + 93 %



Revenus locatifs (IFRS) au 31 décembre 2019 (chiffres non audités)

M€ Exercice 2019 Exercice 2018 Evolution Cumulé à fin septembre (janv. - sept.) 68,0 64,6 + 5 % 4ème trimestre (oct. - déc.) 32,2 20,8 + 55 % Total annuel 100,2 85,4 + 17 %

OBJECTIF DE CROISSANCE DES REVENUS LOCATIFS DEPASSÉ

Au 4ème trimestre 2019, ARGAN, foncière française de développement et location d’entrepôts PREMIUM, enregistre des revenus locatifs de 32,2 M€, en forte croissance de + 55 % par rapport à la même période de l’exercice précédent, du fait notamment de l’acquisition du portefeuille « Cargo » en date du 15 octobre 2019.

Sur l’exercice 2019, les revenus locatifs s’établissent ainsi à 100,2 M€, en augmentation de + 17 % par rapport à l’exercice 2018 (85,4 M€), dépassant ainsi l’objectif initial de + 6% de croissance annuelle.

PLUS DE 1 MILLIARD D’EUROS D’INVESTISSEMENTS EN 2019

En 2019, ARGAN a investi 1 045 M€, représentant 1.230.000 m² :

En mai, acquisition d’une plateforme de messagerie de 8 200 m² et d’un immeuble de bureaux indépendant de 3 500 m² , situés à Gennevilliers (92) et loués pour 10 ans fermes à DSV Road , numéro 5 mondial de la prestation de transport et de logistique ;

et d’un immeuble de bureaux indépendant de , situés à et , numéro 5 mondial de la prestation de transport et de logistique ; En juin, livraison d’une plateforme de 65 000 m² SDP (incluant la mezzanine) située à Fleury-Mérogis (91), louée pour 12 ans fermes à Casino , dédiée aux activités de e-commerce alimentaire de l’enseigne Monoprix. La mezzanine de cet entrepôt accueillera un process robotisé inédit en France, développé par le prestataire britannique Ocado ;

(incluant la mezzanine) , dédiée aux activités de e-commerce alimentaire de l’enseigne Monoprix. La mezzanine de cet entrepôt accueillera un process robotisé inédit en France, développé par le prestataire britannique Ocado ; En juin, livraison d’une plateforme de 34 000 m² située à Pusignan, près de Lyon (69), louée pour 9 ans fermes à Tereva , une des entreprises leaders en France de la distribution professionnelle en chauffage et sanitaire ;

, une des entreprises leaders en France de la distribution professionnelle en chauffage et sanitaire ; En octobre, acquisition du portefeuille « Cargo » de 1.085.000 m² , constitué de 22 plateformes logistiques PREMIUM louées au groupe Carrefour sur des durées fermes moyennes de 6 ans ;

, constitué de 22 plateformes logistiques PREMIUM En novembre, livraison d’une plateforme réfrigérée de 21.000 m² située à Niort / La Crèche (79), louée pour 12 ans fermes à Eurial , branche lait d’Agrial, deuxième coopérative laitière française ;

, branche lait d’Agrial, deuxième coopérative laitière française ; En décembre, livraison d’une plateforme de 13.000 m² située à Albon (26) à 60 km au sud de Lyon, louée pour 10 ans fermes à Nutrition & Santé, leader européen de l’alimentation diététique et biologique.

UN PATRIMOINE PREMIUM EXPERTISÉ À 2,7 MILLIARD D’EUROS HORS DROITS À FIN DÉCEMBRE 2019

Au 31 décembre 2019, le patrimoine s’établit à 2 860 000 m² pour une valorisation (y compris réserves foncières de 10 M€) égale à 2 680 M€ hors droits, soit 2 800 M€ droits compris.

La valorisation du patrimoine hors réserves foncières progresse de + 93 %, passant de 1 385 M€ fin 2018 à 2 670 M€ hors droits, faisant ressortir un taux de capitalisation de 5,30 % hors droits (5,10 % droits compris), en nette baisse par rapport aux 6,35 % hors droits du 31 décembre 2018.

La durée ferme résiduelle moyenne pondérée des baux, décomptée au 1er janvier 2020, est en hausse à 5,8 ans (vs. 5,4 ans au 31 décembre 2018).

Le taux d’occupation du patrimoine s’établit à 99% (dans l’attente de la location de l’entrepôt de Wissous) et son âge moyen pondéré est en baisse à 8,4 ans (vs. 9 ans au 31 décembre 2018).

Calendrier financier 2020 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

15 janvier : Résultats annuels 2019 et présentation du plan 2020

19 mars : Assemblée Générale

1 er avril : Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2020

avril : Chiffre d’affaires du 1 trimestre 2020 1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2020

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2020 10 juillet : Résultats semestriels 2020

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 31 décembre 2019, son patrimoine représente 2,9 millions de m², se décomposant en 85 entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 2,7 Mds€ et générant 140 M€ de revenus locatifs annualisés.

ARGAN est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

