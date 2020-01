RENSSELAER, New York, Jan. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, ein weltweit führender Anbieter von Tiermodellen für die Arzneimittelforschung, gibt bekannt, dass das Serviceangebot an seinem neuen Standort in San Diego sowohl die kommerzielle Generierung von Tiermodellen als auch Dienstleistungen im Bereich Zucht- und Koloniemanagement umfasst.



Damit kann Taconic seinen Kunden an der Westküste jetzt vor Ort entscheidende Lösungen für die Arzneimittelforschung bereitstellen. Der neue Standort am Center for Novel Therapeutics erfüllt alle globalen Qualitäts- und Tiergesundheitsstandards von Taconic.

Bei der Bereitstellung von Tiermodelllösungen kann die Nähe zum Kunden ein wichtiger Faktor sein. Taconics Standort in San Diego bietet Kunden mehrere Vorteile, darunter eine höhere Verfügbarkeit und mehr wöchentliche Liefertermine für bestimmte kommerzielle Modelle, flexiblere Zeitrahmen bei Bestellungen, verbesserte Leistung bei Modellen, bei denen lange Transportwege problematisch sind, sowie die Möglichkeit, problemlos mit Forschern vor Ort an Koloniemanagement-Programmen zusammenzuarbeiten. Das Portfolio an Tiermodellen, die am Standort San Diego erhältlich sind, wird im Laufe der Zeit erweitert, wobei einige der am stärksten nachgefragten Züchtungen von Taconic sofort verfügbar sind: B6 , RAGN12 und NASH .

„Die größte Stärke von Taconic ist die enge Beziehung, die wir mit unseren Kunden aufbauen, damit wir ihnen optimale Tiermodelllösungen bieten können“, erklärt Nancy J. Sandy, Chief Executive Officer von Taconic. „Die Nähe zur boomenden Biotechnologiebranche in Kalifornien bietet ausgezeichnete Möglichkeiten, unsere Beziehungen weiter auszubauen und den Forschern einen noch höheren Mehrwert zu bieten.“

Über Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences ist ein vollständig lizenzierter, weltweit führender Anbieter von genetisch veränderten Nagetiermodellen und zugehörigen Dienstleistungen. Taconic wurde 1952 gegründet und bietet optimale Tiermodellösungen. Im Rahmen des breiten Servicespektrums können Kunden wertvolle Forschungsmodelle erwerben, anwendungsspezifisch generieren, züchten, vorkonditionieren, testen und weltweit beziehen. Als Spezialist für genetisch veränderte Maus- und Rattenmodelle, Mikrobiome, Mausmodelle für die Immunonkologie sowie integrierte Modelldesign- und Züchtungsdienstleistungen betreibt Taconic drei Labore und sechs Züchtungseinrichtungen in den USA und Europa. Das Unternehmen unterhält außerdem Vertriebsbeziehungen in Asien und verfügt über weltweite Versandkapazitäten, mit denen es Tiermodelle nahezu überall auf der Welt bereitstellen kann.

