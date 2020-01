RENSSELAER, N.Y., 02 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, un leader mondial dans la fourniture de solutions de modèles animaux pour la découverte de médicaments, annonce la disponibilité de services de production de modèles d'animaux commerciaux et de gestion de colonies grâce à une nouvelle installation située à San Diego.



Taconic peut désormais fournir localement des solutions de recherche pour la découverte de médicaments critiques aux clients de la côte Ouest. La nouvelle installation, situé dans le Center for Novel Therapeutics, répond à toutes les normes mondiales de qualité et de santé animale de Taconic

Dans le cadre de la fourniture de solutions de modèles animaux, la proximité avec le client peut être un facteur important. L'installation de Taconic à San Diego offre plusieurs avantages aux clients, notamment une plus grande disponibilité et des dates de livraison hebdomadaires plus nombreuses pour des modèles commerciaux spécifiques, plus de flexibilité dans les délais de commande, des performances améliorées pour les modèles sensibles aux longues durées de transit et la capacité de collaborer facilement avec des chercheurs locaux sur les programmes de gestion des colonies. Le portefeuille de modèles disponibles sur le site de San Diego évoluera avec le temps, certains des animaux les plus populaires de Taconic étant disponibles immédiatement : B6 , RAGN12 et NASH .

« La plus grande force de Taconic est la relation profonde que nous développons avec nos clients pour fournir les meilleures solutions de modèles animaux », a déclaré Nancy J. Sandy, PDG de Taconic. « Être à proximité de l'industrie biotechnologique en plein essor de la Californie est une excellente occasion de renforcer nos relations et d'être encore plus utile aux chercheurs. »

À propos de Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences est un chef de file mondial entièrement autorisé dans les modèles et les services de rongeurs génétiquement modifiés. Fondée en 1952, la société Taconic offre les meilleures solutions animales, afin que les clients puissent acquérir, générer d'une manière personnalisée, élever, préconditionner, tester et distribuer des modèles de recherche précieux dans le monde entier. Spécialiste des modèles de souris et de rats génétiquement modifiés, du microbiome, des modèles de souris pour l'immuno-oncologie et des services de conception de modèles intégrés et d'élevage, Taconic exploite trois laboratoires de service et six établissements d'élevage aux États-Unis et en Europe, entretient des relations de distribution en Asie et dispose de capacités d'expédition mondiales pour fournir des modèles animaux presque partout dans le monde.

