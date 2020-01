RENSSELAER, N.Y., Jan. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Taconic Biosciences, líder global no fornecimento de soluções de modelo animal de descoberta de medicamentos, anuncia a disponibilidade de serviços comerciais de produção de modelos animais e gestão de colônias em seu novo local em San Diego.



A Taconic agora pode fornecer soluções essenciais para pesquisa de descoberta de medicamentos localmente para clientes da costa oeste dos EUA. O novo espaço, localizado no Center for Novel Therapeutics, atende a todos os padrões globais de qualidade e saúde animal da Taconic.

Ao fornecer soluções de modelo animal, a proximidade com o cliente pode ser um fator importante. O novo local da Taconic em San Diego oferece vários benefícios aos clientes, incluindo disponibilidade expandida e aumento das datas de entrega semanais para modelos comerciais específicos, flexibilidade adicional na encomenda de prazos, melhor desempenho para modelos sensíveis a longos tempos de trânsito e a capacidade de colaborar prontamente com pesquisadores locais em programas de gestão de colônias. O portfólio de modelos disponíveis no local de San Diego evoluirá ao longo do tempo, com alguns dos animais mais populares da Taconic disponíveis imediatamente: B6 , RAGN12 , e NASH .

“O ponto forte da Taconic é a profundidade do relacionamento que desenvolvemos com nossos clientes no fornecimento das melhores soluções de modelo animal”, disse Nancy J. Sandy, diretora executiva da Taconic. “A estreita proximidade com a crescente indústria de biotecnologia da Califórnia é uma grande oportunidade para elevar nossos relacionamentos e trazer ainda maior valor para os pesquisadores”.

Sobre a Taconic Biosciences, Inc.

A Taconic Biosciences é uma líder global totalmente licenciada em serviços e modelos geneticamente modificados. Fundada em 1952, a Taconic oferece as melhores soluções / modelos de pesquisas em murinos, para que os clientes possam adquirir, customizar, criar, pré-condicionar, testar e distribuir valiosos modelos de pesquisa em todo o mundo. Especializada em modelos de camundongos e de ratos geneticamente projetados, microbioma, modelos de camundongos imunes à oncologia, e serviços de design e criação de modelos integrados, a Taconic opera três laboratórios de serviços e seis instalações de criação nos EUA e na Europa, mantém relações com distribuidores na Ásia e tem capacidades de entrega em nível global para oferecer modelos em quase qualquer lugar no mundo.

