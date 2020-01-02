纽约州伦斯勒, Jan. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供药物发现动物模型解决方案的全球领导者Taconic Biosciences宣布，现可通过圣迭戈的新网点提供商业动物模型生产和养殖场管理服务。



Taconic现在可以在西海岸当地为客户提供重要的药物发现研究解决方案。 新地点位于新疗法中心（Center for Novel Therapeutics），能满足Taconic所有的全球质量和动物 健康标准 。

能否在附近为客户提供动物模型解决方案是一个至关重要的因素。 Taconic在圣迭戈的网点为客户提供了诸多好处，包括货源更加充足并且特定商业模型每周有更多的交货日期，在订购时间方面具有更大的灵活性，改进了较长运输时间敏感模型的性能，以及能够实现与当地研究人员在养殖场管理程序上随时合作。圣迭戈网点可提供的模型组合也会随时间不断发展，Taconic最受欢迎的一些动物很快就会上线： B6 、 RAGN12 和 NASH 。

Taconic首席执行官Nancy J. Sandy表示：“Taconic的最大优势在于我们与客户之间的深度合作，以提供最佳的动物模型解决方案。毗邻加州蓬勃发展的生物技术产业，是增进我们之间的关系并为研究人员带来更大价值的绝佳机会。”

要了解Taconic产品与服务的更多相关信息，请致电Taconic Biosciences：1-888-TACONIC (888-822-6642)（美国），+45 70 23 04 05（欧洲），或发送电子邮件至 info@taconic.com 。

关于Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences是基因工程啮齿动物模型和服务的全球领导者。Taconic成立于1952年。公司提供最佳的动物解决方案，让客户能够在全球范围内获取、定制生产、培育、预处理、测试和分发极为重要的研究模型。Taconic是基因工程小鼠和大鼠模型、微生物群系、免疫肿瘤学小鼠模型以及综合模型设计和繁育服务方面的专家，在美国和欧洲运营三所配种实验室和六处繁育设施，在亚洲拥有长期经销商，并拥有全球范围的运送能力，可以为世界上几乎任何地方提供动物模型。

媒体联系信息： Kelly Owen Grover 营销传播总监 电话：(518) 697-3824 电子邮件：