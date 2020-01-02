紐約州倫斯勒, Jan. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供藥物發現動物模型解決方案的全球領導者 Taconic Biosciences 宣佈透過聖地亞哥的新辦事處提供商業動物模型生產和群落管理服務。



Taconic 現在可以在本地為西岸客戶提供關鍵的藥物發現研究解決方案。 新建辦事處位於新穎治療中心，符合 Taconic 的所有全球品質和動物 健康標準 。

在提供動物模型解決方案時，鄰近客戶所在地是非常重要的因素。 Taconic 的聖地亞哥辦事處可為客戶帶來很多優點，包括擴大提供特定商業模型及增加每週交貨日期、提高訂購時間彈性、改善易受長時間運輸影響的模型效能，以及就群落管理計劃輕鬆與本地研究人員合作。由聖地亞哥辦事處提供的模型產品組合將不斷發展，其中部分 Taconic 最受歡迎的動物更可立即提供： B6 、 RAGN12 及 NASH 。

Taconic 行政總裁 Nancy J. Sandy 表示：「Taconic 的最大優勢在於與客戶保持緊密合作，以提供最好的動物模型解決方案。貼近加州蓬勃發展的生物技術業是增進雙方關係，以及為研究人員帶來更大價值的良機。」

如欲了解有關 Taconic 的產品及服務，請致電 Taconic Biosciences：1-888-TACONIC （888-822-6642）（美國），+45 70 23 04 05（歐洲），或傳送電郵至 info@taconic.com 。

關於 Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences 是囓齒動物基因工程模型和服務的持牌全球領導者。Taconic 於 1952 年成立，旨在提供最佳的動物解決方案，讓客戶得以在全球內獲取、自訂生殖、培育、預處理、測試和分發重要的研究模型。Taconic 是老鼠基因工程模型、精密研究老鼠模型及綜合模型設計和繁殖服務的專家企業，在美國和歐洲經營三個服務實驗室和六個繁殖設施，在亞洲與經銷商建立合作關係，並可將動物模型運送至全球幾乎任何地方。

媒體聯絡： Kelly Owen Grover 市場銷售聯絡主任 (518) 697-3824