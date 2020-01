Montrouge, France, le 2 janvier (22 h 30 CEST) 2020

DBV Technologies annonce la nomination de Monsieur Ramzi Benamar au poste de Directeur Financier

DBV Technologies (Euronext : DBV - ISIN : FR0010417345 - Nasdaq : DBVT), société biopharmaceutique de stade clinique, annonce aujourd’hui la nomination de Monsieur Ramzi Benamar au poste de Directeur Financier à compter du 6 janvier 2020. Ramzi siègera au Comité Exécutif et rapportera à Monsieur Daniel Tassé, Directeur Général de DBV Technologies.

Daniel Tassé a déclaré : « Je suis ravi que Ramzi rejoigne DBV au poste clé de Directeur Financier, qu’il apporte ses compétences exceptionnelles en leadership financier, son expertise dans les stratégies de déploiement de capitaux et sa riche expérience dans les entreprises de R&D et de biotechnologie au stade commercial. Alors que nous continuons à nous préparer à l’approbation potentielle de Viaskin Peanut, je suis convaincu que l’expérience de Ramzi dans le domaine de la planification financière ainsi que son expertise dans le développement commercial et de portefeuilles aideront DBV à franchir les prochaines étapes de sa croissance ».

Ramzi possède plus de vingt ans d’expérience dans la finance et les opérations commerciales du secteur biopharmaceutique. Il a récemment occupé le poste de Vice-Président et Directeur de la planification et de l’analyse financières chez Spark Therapeutics, où il était sous la responsabilité directe du Directeur Financier. Il y assurait un leadership financier dans toute l’entreprise et soutenait la conception et la mise en œuvre des plans de lancement de produits, incluant la stratégie de prix, le marketing, les ventes, l’accès au marché, les contrats et la distribution. Auparavant, Ramzi a occupé divers postes à fortes responsabilités au sein de la Finance dans le domaine de la R&D, ainsi que dans l’analyse, la stratégie et les opérations chez Merck, Johnson & Johnson et Shire Plc. Ramzi a obtenu un M.B.A et un B.B.A en marketing et en finances de la Temple University, ainsi qu’un master en administration des affaires dans le domaine des soins de santé et des produits pharmaceutiques de l’Université des sciences de Philadelphie. Originaire de Lyon, Ramzi parle couramment le français et l’anglais. Il sera basé aux États-Unis mais passera une grande partie de son temps en France.

« J’ai hâte de rejoindre l’équipe expérimentée et motivée de DBV en cette période très excitante d’évolution de la société », a déclaré Ramzi Benamar. « Je suis impressionné par le potentiel de la plateforme technologique Viaskin et j’ai hâte de travailler avec Daniel, ainsi que toute l’équipe DBV dans leur mission d’apporter des traitements innovants aux patients souffrant d’allergies alimentaires et d’autres maladies immunologiques. De plus, en tant que parent d’un enfant qui souffre d’une allergie alimentaire, je comprends la gravité et le fardeau de ces maladies pour les patients et leurs proches, ainsi que le besoin pressant de solutions thérapeutiques ».

Sébastien Robitaille, qui a assumé le rôle de Directeur Financier par intérim depuis août 2019, continuera d’assumer son rôle de Chef de Cabinet (Chief of Staff).

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin®, une plateforme technologique exclusive avec de vastes champs d’applications potentielles en immunothérapie. Viaskin utilise l’immunothérapie par voie épicutanée, ou EPIT™, qui est la méthode développée par DBV Technologies pour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers une peau intacte. Avec cette nouvelle catégorie de produits candidats non invasifs et auto-administrés, la société s’attache à transformer la prise en charge des patients souffrant d’une allergie alimentaire, pour lesquels il n’existe aucun traitement homologué. Les programmes de DBV Technologies relatifs aux allergies alimentaires comprennent notamment des essais cliniques sur Viaskin Peanut et Viaskin Milk, ainsi que le développement préclinique de Viaskin Egg. DBV Technologies réalise également une étude clinique de preuve de concept sur l’homme pour le traitement de l’œsophagite à éosinophiles et continue d’explorer les applications potentielles de sa plateforme dans le domaine de la vaccination et d’autres maladies immunes. DBV Technologies a un siège social mondial à Montrouge (France), des bureaux à Bagneux (France) et des structures opérationnelles en Amérique du Nord à Summit, NJ et New York, NY. Les actions de la société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (mnémonique : DBV – ISIN : FR0010417345), font partie de l’indice SBF120 et sont également négociées sur le Nasdaq Global Select Market sous la forme d’American Depositary Shares (chacune représentant la moitié d’une action ordinaire) (mnémonique : DBVT).

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations et estimations prospectives, y compris des déclarations concernant le potentiel de la plateforme EPIT™ et de Viaskin® Peanut dans le traitement des enfants allergiques à l’arachide. Ces déclarations et estimations prospectives ne constituent ni des promesses ni des garanties, et comportent des risques et des aléas substantiels. À ce stade, la commercialisation des produits de la société n’est autorisée dans aucun pays. Parmi les facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits ou projetés dans ce document, mentionnons les aléas liés de manière générale aux activités de recherche et de développement, aux essais cliniques, et aux évaluations et autorisations réglementaires associés ainsi que le risque lié au fait que des résultats cliniques obtenus dans une population de patients ne peuvent être prédictifs de futurs résultats cliniques dans d’autres populations de patients. Une liste détaillée et une description de ces risques, aléas et autres risques figurent dans les documents déposés par la société auprès de l’Autorité des Marchés Financiers au titre de ses obligations réglementaires, dans les documents et rapports de la société déposés auprès de l’Autorité de réglementation et de contrôle des marchés financiers (Securities and Exchange Commission) aux États-Unis, et dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 20-F relatif à l’exercice social clôturé le 31 décembre 2018, ainsi que les enregistrements et rapports futurs qui seront effectués par la société. Les investisseurs existants et potentiels sont avertis qu’ils ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations et estimations prospectives, qui ne valent qu’à la date des présentes. Sauf lorsque cela est requis par la réglementation applicable, DBV Technologies ne prend aucun engagement quant à la mise à jour ou à la révision des informations contenues dans ce communiqué de presse.

Contact Relations investisseurs de DBV

Sara Blum Sherman

Directrice, Relations et Stratégie Investisseurs

+1 212 271-0740

sara.sherman@dbv-technologies.com

Contact Média de DBV

Joe Becker

Vice-Président, Communications internationales Corporate

+1-646-650-3912

joseph.becker@dbv-technologies.com

Pièce jointe