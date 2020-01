CALGARY, Alberta, 02 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- SmartBe Wealth Inc. (« SmartBe ») annonce la mise à jour suivante de son communiqué de presse du 23 décembre 2019. Le calcul du montant de la distribution du revenu réinvestie pour les parts du FINB SmartBe Global Value Momentum Trend (le « fonds ») a été finalisé comme indiqué dans le tableau ci-dessous.



Nom du fonds Symbole boursier Distribution réinvestie par part ($) FINB SmartBe Global Value Momentum Trend SBEA 0,0591600 $

La date de clôture des registres de la distribution réinvestie est le 31 décembre 2019, et elle sera payable le 8 janvier 2020.

La distribution réinvestie est considérée comme une distribution notionnelle et elle est réinvestie automatiquement dans des parts du fonds au moment de la distribution. Elle est intégrée immédiatement afin que le nombre de parts détenues par chaque investisseur, les parts du fonds en circulation et la valeur liquidative des parts du fonds ne changent pas par suite de la distribution. Les porteurs de parts inscrits au 31 décembre 2019 recevront la distribution réinvestie. Au 31 décembre 2019, le fonds était admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement et, aux termes de la loi canadienne de l’impôt sur le revenu, le 31 décembre 2019 représente la date réputée être sa fin d’année d’imposition à titre d’institution financière. Pour de plus amples renseignements sur les fonds, veuillez consulter www.smartbewealth.com.

À propos de SmartBe

SmartBe wealth Inc. est une société de gestion de patrimoine et le gestionnaire du FINB SmartBe Global Value Momentum Trend. La société collabore avec des fournisseurs d’indices internationaux publiés dans des documents d’édition savante pour constituer et livrer des fonds négociés en bourse canadiens visant une distribution publique répandue. SmartBe s’est engagée à fournir de nouvelles approches quantitatives aux investisseurs canadiens intéressés par des solutions de remplacement aux stratégies de placement complexes.

Lisez le prospectus du FNB SmartBe et consultez votre conseiller financier avant d’investir. Vous pouvez consulter le prospectus et d’autres documents d’information à l’adresse www.smartbewealth.com ou www.sedar.com. Ces documents et l’aperçu du FNB constituent les documents légaux du FNB. Les fonds négociés en bourse n’offrent aucune garantie, leur valeur change souvent et les rendements passés ne sont pas nécessairement garants des rendements futurs. Les investisseurs paieront des frais de gestion, ne paieront pas de courtages ni de commissions de suivi et pourraient réaliser un gain ou subir une perte.

Coordonnées SmartBe Wealth Inc 403 930 8688 Suite 680, 330 5th Ave SW, www.smartbewealth.com Calgary, Alberta T2P 0L4 info@smartbewealth.com