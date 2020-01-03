紐約, Jan. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表從 2018 年 10 月 23 日至 2019 年 12 月 5 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 Correvio Pharma Corp. (NASDAQ: CORV) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 2 月 10 日或之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=correvio-pharma-corp&id=2131 或致電 Sophie Zhang（免費電話：800-991-3756），或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com 以獲取有關集體訴訟的信息。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=correvio-pharma-corp&id=2131 。

根據訴訟，在整個「集體訴訟」期間，被告及其高級管理人員提供虛假和誤導性的財務報表，或忽略披露 (1) 就 Brinavess 重新提交新藥申請（「 NDA」）的支持數據並沒有盡量減低與該藥物原本 NDA 相關所觀察到的重大健康和安全性問題；(2) 上述規定大幅減低美國食品及藥物監督管理局批准重新提交的新藥申請的可能性；(3) 因此，Correvio 的公開聲明在所有相關時間均屬虛假及誤導。當真實的詳情進入市場時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

集體訴訟尚未通過認證。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦可擔任缺席的集體成員。您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。