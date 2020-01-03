紐約, Jan. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表從 2019 年 3 月 6 日至 2019 年 11 月 20 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 Baozun Inc. (NASDAQ: BZUN) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 2 月 10 日或之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

若要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=baozun-inc&id=2130 或致電 Sophie Zhang 律師（免費電話︰800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com ，獲取集體訴訟的資料。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=baozun-inc&id=2130 。

根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告及其高級管理人員均提供虛假和誤導性的財務報表，或忽略披露 (1) 中國跨國技術公司華為技術有限公司（以下簡稱「華為」）是公司最大的品牌合作夥伴之一，並為 Baozun 完成的工作支付出更多附加費，在與公司其他品牌合作夥伴相比之下，Baozun 為華為的工作獲得更多收入；(2) 因此，Baozun 報告表示 2019 年上半年收入大幅增長，而在 Baozun 將其與華為的關係重組之後，由於華為將大部分網上商品轉移至公司內部，Baozun 在 2019 年下半年突然中斷收入增長；(3) 因此，Baozun 的公開聲明在所有相關時間均屬虛假和誤導。當真實的詳情進入市場時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

集體訴訟尚未通過認證。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦可擔任缺席的集體成員。您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。