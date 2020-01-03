紐約, Jan. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表從 2019 年 1 月 25 日至 2019 年 11 月 15 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 HEXO Corp. (NYSE: HEXO) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 1 月 27 日或之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=hexo-corp&id=2119 或致電 Sophie Zhang（免費電話：800-991-3756），或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com 以獲取有關集體訴訟的信息。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=hexo-corp&id=2119 。

根據訴訟，在整個「集體訴訟」期間，被告及其高級管理人員均提供虛假和誤導性的財務報表，或忽略披露 (1) Hexo 的報告庫存被錯誤列為是因為該公司未能減除或註銷不再存在價值的過時產品；(2) Hexo 從事填塞分銷渠道，以增加其收入數字並達到或超過向投資者提供的收入指引；(3) Hexo 正在其位於加拿大安大略省尼亞加拉市的設施中種植大麻，但沒有取得加拿大衛生部的適當許可；(4) 因此，Hexo 的公開聲明在所有相關時間均屬虛假和誤導。當真實的詳情進入市場時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

集體訴訟尚未通過認證。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦可擔任缺席的集體成員。您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。