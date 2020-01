Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt toteutti 3.1.2020 kaupan, jossa se osti teollisuuskiinteistön Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:ltä. Kiinteistö sijaitsee Keravalla Lahdentien varrella osoitteessa Huhtimontie 16. Kaupan myötä rahaston kiinteistösalkun koko kasvaa kuuteen kohteeseen ja yli 85 miljoonaan euroon.

Kohde on rakennettu vuonna 2009 ja sitä on laajennettu vuosien varrella sekä tuotanto-, varasto- että toimistotilojen osalta. Rakennuksen vuokrattava pinta-ala on vajaat 10 000 m². Kiinteistö on kokonaan vuokrattu pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Europress Group Oy:lle, joka on johtava jätteenkäsittelylaitteiden valmistaja Pohjois-Euroopassa.

"Julius Tallberg-Kiinteistöt hankki kohteen omistukseensa vuonna 2010 ja on kehittänyt ja laajentanut sitä hyvässä yhteistyössä käyttäjän, Europress Groupin, kanssa mahdollistaen osaltaan käyttäjän liiketoiminnan kasvun. Kohteen myynti liittyy yhtiömme strategian mukaiseen kiinteistöportfolion kehittämiseen ja muokkaukseen", sanoo Julius Tallberg-Kiinteistöjen toimitusjohtaja Timo Valtonen.

"Kiinteistömarkkinoilla sijoittajakysyntä on ajoittain kovaakin, ja olemme tyytyväisiä, että pystymme jatkamaan rahaston strategian toteuttamista keskeisillä sijainneilla olevilla kiinteistöillä. Kohde tukee erinomaisesti rahaston strategiaa tuoden mukanaan ennustettavaa kassavirtaa sekä vuokramaturiteettia rahastolle", toteaa Aktia Toimitilakiinteistöt -rahaston salkunhoitaja Jukka Sjösten.

Lisätietoja:

Timo Valtonen, Julius Tallberg-Kiinteistöt, 050 364 8737, timo.valtonen@tallberg.fi

Jukka Sjösten, Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt, 050 352 4906, jukka.sjosten@aktia.fi

