VANCOUVER, Colombie-Britannique, 03 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE : AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK : AGFAF) une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance est heureuse d’annoncer qu’elle a complété l’acquisition, annoncée précédemment, de 100 % des actions émises et en circulation de The Good Company GmbH (« The Good Company »). The Good Company est la société mère du distributeur de cannabis médical allemand dans l’Union européenne, Farmako GmbH (« Farmako »), respectant les bonnes pratiques de distribution (« EU-GDP »).



Farmako est l’un des principaux distributeurs européens de cannabis médical. Son siège social est situé à Francfort, en Allemagne, et ses sociétés affiliées sont situées au Royaume-Uni, au Luxembourg et au Danemark.

Brandon Boddy, PDG d’AgraFlora a déclaré : « L’entité combinée AgraFlora / Farmako sera dotée d’actifs de culture en amont de classe mondiale, ainsi que de capacités européennes en aval très efficaces qui serviront de tête de pont aux 700 millions de personnes sur le marché européen permettant ainsi de consolider un avantage défendable dans les marchés verticaux des produits comestibles, de boissons infusées aux cannabinoïdes et de formulation de produits. L’avantage du premier arrivé de Farmako, couplé à leur exécution chirurgicale et aux meilleures opérations de leur catégorie sur le marché allemand du cannabis, est encore validé par cette récente annonce.

La certification prestigieuse de bonnes pratiques de distribution de Farmako confirme que celle-ci respecte les normes les plus élevées de distribution de cannabis médical au monde, permettant l’entreposage en vrac de cannabis médical sur le sol allemand ainsi que la vente directe sur un marché mal desservi. Cette acquisition renforce la position d’AgraFlora en tant que leader mondial du cannabis et renforce encore notre mandat verticalement intégré. »

ALLEMAGNE

Farmako dispose des certifications et des licences de distribution allemandes et européennes suivantes, offrant à la société un accès sans pareil au marché allemand du cannabis médical en pleine croissance :

une licence de distribution de cannabis médicale en gros en vertu de la loi allemande sur les médicaments (AMG) ;

un permis en vue de la manutention de stupéfiants conforme à la loi allemande Betäubungsmittelgesetz (« BtMG ») ; et,

un certificat de bonne pratique de distribution de l’UE (« BPD de l’UE »).

Farmako a généré des revenus de plus de 2 750 000 dollars canadiens tout au long de l’exercice 2019 et a réussi à conquérir une part de marché de 8 % du secteur du cannabis médical, présentement en plein essor en Allemagne, affichant les rendements les plus élevés du secteur ainsi que des marges de BAII positives.

Le réseau de distribution allemand de Farmako couvre plus de 20 000 pharmacies et comprend plus de 100 000 patients.

L’Allemagne, la plus grande économie européenne et l’État membre le plus peuplé de l’Union européenne (« UE »), a introduit une législation modifiée sur le cannabis médical en mars 2017, donnant ainsi aux patients un accès à une autre forme de thérapie. La population de patients allemands pour le cannabis médical connaît une croissance exponentielle, avec maintenant plus de 100 000 patients actifs par rapport à 800 patients en 2017. Prohibition Partners prévoit que l’Allemagne possèderait plus d’un million de patients éligibles au cannabis médical d’ici 2024.1

Selon les données de marché d’Insight Health, chaque patient allemand éligible se voit prescrire en moyenne environ 30 grammes de cannabis médical par mois ce qui représente une demande annuelle de cannabis de 36 tonnes.

L’Allemagne représente l’un des marchés de cannabis médical le plus économiquement rentable, grâce à :

des dépenses annuelles en soins de santé estimées à 420 milliards d’euros ;

8 800 000 de grammes de cannabis prescrit à des fins médicales en 2019 ;

un prix de vente au détail moyen entre 20 € et 25 € par gramme de fleur de cannabis à des fins médicales ;

la plus grande population de consommateurs de cannabis parmi tous les pays de l’UE ;

un marché du cannabis de 7,7 milliards d’euros prévus d’ici 2028 ; et

le remboursement intégral de 60 % de toutes les ordonnances de cannabis à des fins médicales.

L’Allemagne est actuellement le plus grand marché de cannabis médicinal en Europe et peut être divisée en deux sous-marchés principaux :

Le marché du cannabis pharmaceutique : représente des médicaments pharmaceutiques à base de cannabis, notamment le Sativex, le Dronabinol et le Nabilone. Le marché du cannabis médical : représente des produits à base de cannabis et des produits dérivés du cannabis (bien que les programmes allemands sur le cannabis soient encore en développement, ils devraient figurer parmi les plus robustes d’Europe).

En vertu de la législation actuelle sur le cannabis médical, les compagnies d’assurance maladie allemandes, qui couvrent 90 % de la population, ont pour mandat de couvrir jusqu’à 140 grammes par mois de médicaments à base de cannabis admissibles, faisant de l’Allemagne l’un des marchés les plus profitables d’Europe. Le cannabis médical ne peut être vendu que dans des pharmacies enregistrées et il y en a environ 20 000 en Allemagne.

ROYAUME-UNI

La filiale de la société au Royaume-Uni, Farmako Limited, a terminé son processus d’inspection dans le but d’obtenir une licence relative aux drogues contrôlées au Royaume-Uni.

Farmako Limited avait déjà obtenu la certification pour sa conformité aux bonnes pratiques de distribution (« BPD ») ainsi qu’une autorisation pour la distribution en gros (« ADG ») de médicaments, y compris le cannabis médical, à l’été 2019 après avoir terminé une inspection réussie par le Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (le « MRHA ») du Royaume-Uni plus tôt cette année.

Le marché du cannabis médicinal au Royaume-Uni devrait atteindre près de 1,3 milliard de dollars américains d’ici 2024. Prohibition Partners a également estimé que jusqu’à 1 pour cent de la population du Royaume-Uni pourrait être considérée comme un patient consommateur de cannabis médical d’ici 2028.2

Une fois la licence relative aux drogues contrôlées du Home Office britannique obtenue suite à l’inspection de la semaine dernière, Farmako Limited sera pleinement autorisée à poursuivre le commerce de cannabis pharmaceutique et médical au Royaume-Uni. Dans un premier temps, Farmako Limited poursuivra l’importation des produits Bedrocan des Pays-Bas vers le Royaume-Uni pour la distribution aux patients.

De plus, Farmako Limited indique qu’elle est en discussions avancées avec une entreprise externe de logistique pharmaceutique domiciliée au Royaume-Uni qui servira de centre sécurisé pour l’entreposage et les expéditions au Royaume-Uni. La législation britannique récente autorise la prescription de cannabis par des médecins spécialistes via les pharmacies conventionnelles. L’accès à ce marché de haut niveau, associé à une large couverture d’assurance pour le cannabis médical par le National Health Service (« NHS »), afin d’assurer de meilleurs résultats pour les patients, est un élément stratégique clé de la plateforme mondiale d’AgraFlora.

Au Royaume-Uni, le cannabis médical et pharmaceutique peut être prescrit par des médecins éligibles pour cinq conditions médicales, comme indiqué dans l’examen du gouvernement :

différents types de sclérose en plaques (en particulier douleur ou spasticité musculaire)

des nausées induites par la chimiothérapie ;

une épilepsie sévère résistante au traitement chez les enfants ;

une douleur chronique chez les adultes ; et,

une perte d’appétit et perte de poids associée au VIH/SIDA.

Prohibition Partners estime qu’il y a au moins 3,6 millions de consommateurs de cannabis actifs au Royaume-Uni. AgraFlora et Farmako se sont engagés à accroître leur réseau de production et de distribution de cannabis sophistiqué paneuropéen répondant aux besoins des médecins et de leurs patients.

À propos d’AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2 200 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. La société est également en train de réaménager une usine de fabrication de produits comestibles de 51 500 pieds carrés, conforme aux bonnes pratiques de fabrication « GMP » située à Winnipeg, au Manitoba. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d’autres occasions à saisir au sein de l’industrie du cannabis. Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.agraflora.com.

Mise en garde concernant les informations prospectives

À l'exception des déclarations de faits historiques, le présent communiqué contient certaines « informations prospectives » au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable.

