January 03, 2020 09:00 ET

Information relative aux droits de vote 31 décembre 2019

Droits de vote au 31 décembre 2019

Conformément aux articles L. 233-8 II du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et pour permettre les calculs de seuils de participation mentionnés à l’article L. 233-7[1] du même Code, la Société informe ses actionnaires que les nombres d’actions et de droits de vote existants au

31 décembre 2019 sont les suivants :

Nombre d’actions composant le capital en circulation 257 021 105

Dont : nombre de titres bénéficiant du droit de vote double 727 588

Nombre de droits de vote théoriques 257 748 693

Nombre de titres privés du droit de vote -2 461 800

Nombre de droits de vote exerçables en assemblée générale [2] 255 286 893

[1] Franchissement à la hausse ou à la baisse : 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 33,3%, 50%, 66,6%, 90% et 95%.

[2] A l’exclusion des actions auto-détenues.

