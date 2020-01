København, 3. januar 2020

EAC Invest A/S har i henhold til kapitalmarkedslovens §38 og 39 modtaget en meddelelse fra Olav W. Hansen A/S, hvoraf det fremgår, at Olav W. Hansen direkte og indirekte besidder aktier og stemmerettigheder over 5% procent af det samlede antal aktier og stemmerettigheder i EAC Invest A/S.

Ifølge meddelelsen råder Olav W. Hansen per 3. januar 2020 over 717.361 aktier i EAC Invest A/S, svarende til 5.81% af selskabets stemmerettigheder og aktiekapital.

Med venlig hilsen

EAC Invest A/S

For yderligere information kontakt venligst:

Martin Thaysen, CEO, tel. +45 35254300, e-mail mt@eac.dk

Vedhæftet fil