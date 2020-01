January 03, 2020 12:01 ET

January 03, 2020 12:01 ET

LONDON, Jan. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Receipt Bank, die weltweit führende Plattform für digitale Buchführung, erhält in einer erfolgreichen Serie-C-Finanzierungsrunde Eigen- und Fremdkapital in Höhe von insgesamt 73 Millionen USD (55 Millionen GBP). Die Runde erfolgte unter Leitung von Insight Partners mit Unterstützung von Augmentum Fintech und Beteiligung der bestehenden Investoren Kennet Partners und Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC). Receipt Bank und seine Aktionäre wurden von Harris Williams beraten.

Die Mittel sind für die Weiterentwicklung der prämierten Receipt Bank Produktsuite und die weitere Expansion des Unternehmens in Europa, Australien und Nordamerika vorgesehen.

Das Unternehmen konnte seine Kundenzahl 2019 verdoppeln, womit sich die Gesamtzahl der Unternehmen, die die Plattform nutzen, auf über 360.000 beläuft.

Die unternehmenseigene Machine-Learning-Technologie von Receipt Bank ruft Finanzdaten aus verschiedenen Quellen ab und digitalisiert und kategorisiert diese. Damit ermöglicht die Plattform den mehr als 50.000 Steuerberatern und Buchhaltern, die sie bereits nutzen, enorme Produktivitätssteigerungen. Die Plattform verarbeitet und speichert pro Sekunde 45 neue Feldwerte mit den Finanzdaten kleiner Unternehmen, die sie aus Quittungen, Bankkonten, Rechnungen und Belegen extrahiert.

Der CEO von Receipt Bank, Adrian Blair, erklärt: „Diese Investition ist eine klare Bestätigung unseres Unternehmensziels: Receipt Bank hilft Steuerberatern, effizienter zu arbeiten, und ermöglicht es Millionen von kleinen Unternehmen, weniger Zeit auf die Finanzen aufzuwenden und sich mehr auf ihr Wachstum zu konzentrieren. Mit unserer Machine-Learning-Technologie können Steuerberater kleinen Unternehmen einen deutlich besseren Service bieten – damit erweitern die enormen Produktivitätssteigerungen den Markt für professionelle Beratung. Wir freuen uns darauf, unsere prämierte Produktsuite mithilfe dieser Finanzmittel weiterzuentwickeln.“

„Augmentum verstärkt als neuer Investor neben unseren bestehenden Investoren Insight, Kennet und CIBC unseren Verwaltungsrat und wird uns dabei helfen, unsere ehrgeizigen Wachstumsziele nach einem gigantischem Jahr 2019 zu erreichen.“

Jason Ewell, Operating Partner bei Insight Partners und Mitglied im Verwaltungsrat von Receipt Bank, kommentiert: „Dank der leistungsstarken Machine-Learning-Technologie von Receipt Bank sparen Unternehmen und ihre Steuerberater Zeit bei Verwaltungsaufgaben, die sie stattdessen für die Lösung wichtiger Probleme aufwenden können.“

Tim Levene, CEO von Augmentum Fintech, ergänzt: „Mit der digitalen Buchführung können Unternehmen Zeit und Kosten sparen, und Receipt Bank ist mit seiner Technologie eindeutig ein Marktführer in diesem Sektor.“

Receipt Bank ist eines der am schnellsten wachsenden britischen Technologieunternehmen und hilft Unternehmen durch automatisierte Buchhaltung Zeit und Geld zu sparen. Mit der Plattform sparen Steuerberater pro Kunde wöchentlich eine Stunde ein, und kleine Unternehmen reduzieren ihren Finanzverwaltungsaufwand jährlich um 120 Stunden.

Wenden Sie sich bei Presseanfragen bitte an Paul Afshar, Head of Communications, +44 (0) 20 3510 2706.