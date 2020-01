Paris, January 3rd 2020 – 7 :00PM CET - Under the liquidity agreement signed between Pixium Vision and Société de Bourse Gilbert Dupont, the following resources were listed in the liquidity account on December 31, 2019:

Number of shares: 73,214

Cash position: 52,231.12 €

During H2 2019, the total trades were as follow:

BUY 482,891 shares 457,493.95 € 1,781 trades SELL 465,607 shares 439,246.89 € 1,604 trades

It is specified that as of June 30, 2018, the following resources were listed in the liquidity account:

Number of shares: 55,930

Cash position: 70,478.18 €

As a reminder, the liquidity agreement was initially granted with the following means:

Number of shares: 0

Cash position: 300,000.00 €

Contacts

Pixium Vision

Didier Laurens

Chief Financial Officer

investors@pixium-vision.com

+33 1 76 21 47 68 Media relations



LifeSci Advisors

Sophie Baumont

sophie@lifesciadvisors.com

+33 6 27 74 74 49 Investors relation

LifeSci Advisors

Chris Maggos

chris@lifesciadvisors.com

+41 79 367 62 54

APPENDIX H2 2019

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 781 482 891 457 493,95 1 604 465 607 439 246,89 01/07/2019 10 2239 3077,95 15 3112 4328,79 02/07/2019 6 1533 2135,32 17 3823 5375,14 03/07/2019 9 2744 3813,06 13 2571 3598,63 04/07/2019 6 2140 3016,33 30 7284 10448,17 05/07/2019 12 2900 4132,21 2 500 725 08/07/2019 12 1921 2703,42 0 0 0 09/07/2019 17 5164 7144,91 2 350 493,5 10/07/2019 0 2366 3213,74 0 2371 3243,05 11/07/2019 3 1150 1570,67 14 3649 5019,56 12/07/2019 4 235 322,02 3 706 979,36 15/07/2019 0 0 0 31 7644 10998,19 16/07/2019 16 3150 4656,02 15 3505 5220 17/07/2019 2 800 1172,4 7 2500 3688 18/07/2019 7 4250 6324,85 14 5780 8728,38 19/07/2019 24 8003 11727,6 11 4340 6426,67 22/07/2019 0 0 0 6 1033 1534,42 23/07/2019 15 3380 5070,68 17 5967 9024,49 24/07/2019 5 1072 1597,17 14 1959 2951,23 25/07/2019 27 7464 10947,45 3 125 185,85 26/07/2019 16 2841 4057,23 5 878 1270,2 29/07/2019 23 4954 6950,46 6 1470 2094,6 30/07/2019 31 7820 10498,35 14 3346 4544,2 31/07/2019 11 1487 1950,94 7 1040 1386,32 01/08/2019 26 5565 7048,07 5 1400 1799,7 02/08/2019 20 4158 5069,43 8 3151 3892,75 05/08/2019 8 1657 1975,97 6 1181 1414,6 06/08/2019 7 1246 1491,09 7 1008 1211,01 07/08/2019 5 1699 2028,61 4 2199 2639,02 08/08/2019 1 1 1,21 9 1592 1946,86 09/08/2019 11 1327 1630,22 5 1140 1405,16 12/08/2019 7 1200 1499,4 16 2701 3424,87 13/08/2019 24 3107 3914,2 9 2252 2856,89 14/08/2019 9 1135 1416,14 1 455 569,66 15/08/2019 12 1658 2029,89 10 1835 2314,67 16/08/2019 1 316 384,89 11 2118 2602,17 19/08/2019 15 3592 4500,06 2 600 756,6 20/08/2019 22 4052 4935,34 6 1190 1452,63 21/08/2019 9 1822 2193,14 13 3523 4263,18 22/08/2019 25 4799 5789,03 25 3909 4746,31 23/08/2019 36 5909 6877,49 7 1381 1614,11 26/08/2019 3 255 282,54 2 350 390,01 27/08/2019 1 100 113,8 19 3570 4135,13 28/08/2019 46 11586 13437,44 36 8906 10671,17 29/08/2019 3 2000 2358 25 6420 7762,42 30/08/2019 13 2897 3447,14 15 3176 3808,02 02/09/2019 21 5262 6125,49 5 645 773,1 03/09/2019 2 100 115,5 24 5490 6451,85 04/09/2019 11 2430 2906,77 13 3267 3945,56 05/09/2019 19 3812 4527,51 17 5670 6834,62 06/09/2019 15 2990 3753,95 27 5302 6744,67 09/09/2019 7 1572 1958,55 7 1658 2074,99 10/09/2019 18 3892 4847,88 12 3416 4333,2 11/09/2019 23 3822 4667,43 2 532 647,12 12/09/2019 8 1326 1596,24 3 353 426,57 13/09/2019 23 4610 5514,02 7 1204 1460,09 16/09/2019 15 3715 4298,63 14 3745 4375,66 17/09/2019 4 900 1030,41 11 1683 1937,3 18/09/2019 13 2785 3206,37 9 2282 2641,64 19/09/2019 7 1490 1718,57 4 1415 1639,84 20/09/2019 11 4212 4825,69 6 1600 1844 23/09/2019 13 2322 2643,13 3 1701 1950,2 24/09/2019 14 4010 4532,1 4 1566 1771,62 25/09/2019 17 4911 5403,57 1 100 112 26/09/2019 23 4189 4497,31 31 10049 11200,62 27/09/2019 10 2090 2257,2 11 3038 3316,58 30/09/2019 15 2550 2741,76 10 2094 2284,97 01/10/2019 13 4223 4462,02 6 832 888,33 02/10/2019 21 3880 3939,36 7 1965 2003,91 03/10/2019 20 5149 5057,35 4 2000 2017,6 04/10/2019 25 8217 7640,17 7 1742 1648,63 07/10/2019 13 4937 4354,43 5 1265 1141,03 08/10/2019 34 9124 7360,33 9 1351 1084,04 09/10/2019 20 4680 3509,06 19 5015 3904,68 10/10/2019 0 0 0 31 9339 7705,61 11/10/2019 13 4525 3726,79 16 4658 3911,79 14/10/2019 10 3705 3036,25 9 3526 2904,01 15/10/2019 13 4966 4054,74 18 3713 3066,2 16/10/2019 16 6702 5439,34 16 5763 4734,88 17/10/2019 6 1381 1116,81 10 1015 827,94 18/10/2019 26 8316 6508,93 22 6638 5248,67 21/10/2019 28 5581 4330,3 6 1701 1337,67 22/10/2019 15 5623 4260,55 11 3570 2720,7 23/10/2019 8 2365 1749,39 6 1178 868,07 24/10/2019 11 3405 2448,2 6 2324 1696,29 25/10/2019 28 5351 3667,04 13 2198 1533,11 28/10/2019 23 5423 3466,92 5 2262 1454,01 29/10/2019 0 0 0 66 21353 15327,18 30/10/2019 33 12663 9856,88 42 9661 7849,56 31/10/2019 24 7049 5076,69 2 100 71,9 01/11/2019 7 1865 1325,64 16 2937 2095,84 04/11/2019 38 11108 7595,65 54 15449 11243,78 05/11/2019 13 4340 3130,88 4 550 408,71 06/11/2019 11 3276 2290,91 24 6634 4752,6 07/11/2019 5 1572 1176,8 23 8641 6616,41 08/11/2019 24 5376 4024,47 4 710 540,59 11/11/2019 8 1419 1062,97 24 5808 4473,9 12/11/2019 17 4339 3180,49 22 6742 5080,77 13/11/2019 29 8569 6197,1 17 9545 6909,63 14/11/2019 0 2225 1598 0 1462 1054,25 15/11/2019 3 1200 854,4 10 2922 2115,82 18/11/2019 9 4041 2873,56 5 2555 1838,83 19/11/2019 4 579 408,37 2 1000 718 20/11/2019 21 7755 5105,12 4 700 467,39 21/11/2019 3 700 448 3 1500 973,05 22/11/2019 12 5366 3435,85 5 3226 2085,93 25/11/2019 4 1750 1137,85 14 4280 2819,66 26/11/2019 20 6782 4178,39 0 0 0 27/11/2019 1 150 88,5 4 650 389,94 28/11/2019 16 6090 3601,63 2 620 371,01 29/11/2019 2 650 380,58 14 6515 3872,52 02/12/2019 23 9113 5255,47 9 2346 1359,74 03/12/2019 21 5441 3006,15 0 0 0 04/12/2019 3 1600 836 10 3914 2115,52 05/12/2019 15 4697 2551,88 13 6042 3346,66 06/12/2019 7 3530 1875,49 3 1100 597,63 09/12/2019 25 10024 5287,66 26 11138 6007,84 10/12/2019 5 1457 767,26 6 1430 756,61 11/12/2019 11 3376 1838,91 62 23627 13566,62 12/12/2019 10 4500 3401,1 56 19956 16014,69 13/12/2019 9 3283 2922,53 4 507 469,28 16/12/2019 14 4748 3875,79 14 5353 4425,86 17/12/2019 18 7070 5636,2 32 12565 11040,87 18/12/2019 13 3194 2797,62 8 2814 2534,01 19/12/2019 16 5035 4154,38 0 0 0 20/12/2019 20 7338 5750,06 22 8320 6760,83 23/12/2019 16 5110 3976,09 6 3615 2795,48 24/12/2019 10 2550 2025,72 16 4810 3949,97 27/12/2019 14 3054 2445,95 2 357 284,53 30/12/2019 21 4800 3692,16 17 6692 5270,62 31/12/2019 14 5870 4566,86 3 586 468,8

APPENDIX H1 2019

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 665 383 549 622 214,62 1 502 363 836 596 845,81 02/01/2019 0 0 0 15 3716 6367,74 03/01/2019 28 5694 9728,2 16 3592 6337,72 04/01/2019 6 925 1592,76 15 3907 6775,91 07/01/2019 20 4386 7450,06 18 5265 9205,85 08/01/2019 4 1500 2842,05 7 2172 4296,22 09/01/2019 12 4793 8405 4 700 1230,81 10/01/2019 14 3780 6458,13 7 1700 2976,19 11/01/2019 25 4079 6849,05 1 350 605,5 14/01/2019 11 2600 4591,34 24 6045 11050,26 15/01/2019 20 6024 10574,53 6 2680 4794,25 16/01/2019 4 1922 3424,04 12 2550 4573,43 17/01/2019 11 4001 7000,95 7 1192 2121,04 18/01/2019 9 2900 5159,97 13 2841 5173,75 21/01/2019 5 1400 2537,78 13 3222 5869,52 22/01/2019 8 1952 3530,58 4 1215 2210,45 23/01/2019 15 3618 6470,79 9 1700 3021,07 24/01/2019 8 1843 3245,71 7 1200 2125,68 25/01/2019 23 4464 7760,66 13 2720 4767,62 28/01/2019 5 370 638,99 10 1915 3339,19 29/01/2019 10 2046 3523,62 6 1822 3156,07 30/01/2019 15 3742 6400,69 8 2890 4950,57 31/01/2019 16 2783 4753,64 4 850 1464,72 01/02/2019 10 2675 4476,08 13 2315 3888,97 04/02/2019 18 5080 8369,3 8 795 1312,62 05/02/2019 7 1665 2703,46 11 3286 5394,3 06/02/2019 7 1501 2470,2 11 3003 4938,43 07/02/2019 4 1155 1899,05 5 1000 1655,1 08/02/2019 35 6374 10223,9 1 222 355,2 11/02/2019 11 3380 5273,48 14 2680 4191,25 12/02/2019 1 500 775 19 3541 5558,31 13/02/2019 28 9962 15832,61 43 11335 17975,04 14/02/2019 2 400 634,2 17 5445 8946,68 15/02/2019 16 5593 9343,67 9 2167 3644,24 18/02/2019 12 3814 6217,58 12 1192 1977,65 19/02/2019 6 1183 1916,46 9 2436 3965,56 20/02/2019 10 3232 5398,73 25 6417 10707,41 21/02/2019 3 2248 3819,13 13 1881 3220,65 22/02/2019 14 3378 5695,65 16 3226 5490,97 25/02/2019 25 5204 8778,11 24 4748 7997,53 26/02/2019 22 4093 6887,7 20 4666 7857,08 27/02/2019 14 1841 3083,31 23 3498 5900,78 28/02/2019 19 3386 5786,34 8 2151 3681,22 01/03/2019 16 2905 4910,9 9 2341 3965,42 04/03/2019 17 3131 5243,8 16 4005 6769,25 05/03/2019 22 4375 7295,75 8 3435 5782,82 06/03/2019 29 6923 11110,03 16 4352 7021,95 07/03/2019 32 7032 11030,4 21 6055 9576,59 08/03/2019 2 100 157 7 1573 2487,54 11/03/2019 14 3565 5586,71 29 5977 9451,43 12/03/2019 13 3561 5659,85 15 2650 4268,09 13/03/2019 24 5564 8749,39 29 8540 13502,59 14/03/2019 9 2028 3235,07 15 2570 4139,5 15/03/2019 18 3069 4936,79 1 200 324,4 18/03/2019 6 1320 2107,91 2 500 800 19/03/2019 12 2641 4197,87 3 428 680,52 20/03/2019 14 2063 3264,7 14 4227 6715,01 21/03/2019 10 1550 2475,82 7 2224 3568,63 22/03/2019 10 1410 2249,23 31 7371 12173,21 25/03/2019 25 7316 12028,97 9 2977 5012,97 26/03/2019 3 1401 2264,58 10 3905 6384,68 27/03/2019 22 4721 7634,8 10 2029 3287,99 28/03/2019 1 384 616,7 10 2272 3694,73 29/03/2019 2 550 886 23 5827 9583,08 01/04/2019 35 9479 15171,14 24 8091 13341,25 02/04/2019 6 1165 1934,37 24 3836 6484,37 03/04/2019 16 3833 6358,56 10 1788 2986,85 04/04/2019 11 1880 3057,44 7 1322 2173,1 05/04/2019 12 2822 4567,41 10 2357 3823,76 08/04/2019 25 4797 7696,31 9 2278 3670,09 09/04/2019 8 1809 2896,39 14 4569 7380,76 10/04/2019 7 1722 2887,11 26 5457 9052,07 11/04/2019 7 1071 1823,16 6 1025 1764,74 12/04/2019 28 8452 13740,42 19 5458 9260,59 15/04/2019 0 0 0 34 7396 12996,99 16/04/2019 8 1085 1968,95 11 2217 4027,4 17/04/2019 39 10092 17750,82 20 7370 13161,35 18/04/2019 29 7374 12751,86 14 3393 5934,7 19/04/2019 0 0 0 0 0 0 23/04/2019 11 2283 3975,39 12 3461 6064,71 24/04/2019 6 940 1659,29 7 1200 2135,28 25/04/2019 24 3187 5546,97 11 2089 3630,89 26/04/2019 16 3793 6453,79 17 4243 7309,84 29/04/2019 9 1616 2775,16 6 1253 2172,95 30/04/2019 22 5423 9137,76 12 1883 3196,77 02/05/2019 22 4650 7765,04 10 2860 4823,68 03/05/2019 22 4459 7348,88 14 3149 5244,34 06/05/2019 5 1800 2962,44 40 10838 18469,04 07/05/2019 19 3325 5673,78 1 7 11,94 08/05/2019 16 1990 3370,66 4 950 1619,85 09/05/2019 16 3147 5207,03 0 0 0 10/05/2019 22 3105 5044,69 2 497 813,09 13/05/2019 13 2750 4405,78 7 1904 3141,6 14/05/2019 14 2047 3265,58 9 4110 6633,54 15/05/2019 8 653 1053,29 20 2801 4520,53 16/05/2019 14 3588 5791,75 6 1741 2825,64 17/05/2019 7 1236 1967,96 12 3319 5360,52 20/05/2019 9 3500 5563,6 2 400 641,6 21/05/2019 12 2791 4405,87 8 1351 2157,14 22/05/2019 9 4249 6700,25 5 788 1253,55 23/05/2019 16 3770 5822,01 3 1216 1884,44 24/05/2019 14 3752 5606,99 6 2550 3832,4 27/05/2019 11 3315 4965,87 11 2151 3294,69 28/05/2019 8 1761 2636,39 4 511 771,56 29/05/2019 17 4219 6210,37 12 2425 3617,37 30/05/2019 6 1912 2858,82 32 11299 17308,94 31/05/2019 5 1593 2354,93 8 1596 2375,33 03/06/2019 25 7254 10591,57 12 4555 6727,28 04/06/2019 14 5468 8035,23 20 4993 7484,01 05/06/2019 18 4402 6369,25 9 2252 3346,47 06/06/2019 26 5111 7145,69 0 0 0 07/06/2019 8 2334 3152,53 11 3557 4968,06 10/06/2019 8 2250 3072,6 32 8187 11436,42 11/06/2019 13 1672 2438,44 6 1763 2605,71 12/06/2019 3 649 934,69 12 849 1234,45 13/06/2019 14 1591 2281,81 6 934 1350,19 14/06/2019 5 611 882,96 9 1560 2261,69 17/06/2019 9 1586 2296,21 6 1235 1794,83 18/06/2019 15 2500 3567 3 14 20,24 19/06/2019 9 924 1311,06 7 939 1337,32 20/06/2019 11 1965 2756,31 7 1298 1840,3 21/06/2019 11 2488 3457,32 6 1433 2002,47 24/06/2019 6 1342 1849,14 3 900 1245,96 25/06/2019 12 2772 3799,03 5 843 1162,33 26/06/2019 3 622 855,37 13 2979 4121,45 27/06/2019 9 2447 3356,79 4 1040 1442,9 28/06/2019 8 2031 2762,57 17 3650 5031,53

For more information, please visit: http://www.pixium-vision.com/fr



And follow us on : @PixiumVision; www.facebook.com/pixiumvision



www.linkedin.com/company/pixium-vision

Attachment