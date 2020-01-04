紐約, Jan. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表股東提起集體訴訟，該股東購買了 X Financial (NYSE: XYF) 的股票，這些股票依據和/或可追溯到 X Financial 的虛假和/或與 2018 年 9 月完成的 Ra Medical 首次公開募股（「首次公開招股」），包括首尾兩天（簡稱「集體訴訟期間）有關的誤導性註冊聲明和招股說明書（統稱「登記聲明」）。



如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 2 月 7 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=x-financial&id=2135 或致電 Sophie Zhang（免費電話：800-991-3756），或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com 以獲取有關集體訴訟的信息。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=x-financial&id=2135 。

根據訴訟，在整個「集體訴訟」期間，被告及其高級管理人員提供虛假和誤導性的財務報表，或忽略以下各項內容：(1) 公司的總貸款便利金額並無增長，而是不斷收縮； (2) 積極使用 X Financial 平台的投資者數量逐步減少；(3) 中小企業對公司的 Xiaoying 優先貸款（「優先貸款」）的需求正在急劇下降；(4) 公司的優先貸款表現欠佳，以至在公開上市之前幾個月，即 2018 年第一季開始陸續大幅縮減，公司甚至正在全面淘汰該等貸款；(5) 對公司的 Xiaoying 卡貸款的需求也直線下降；(6) 在公開上市前註冊聲明中列出的收入和貸款便利化增長只是透過放寬信貸和盡職調查標準來實現，而根據該等盡職調查標準，公司需承擔價值數千萬美元的不良貸款，其違約風險在與公司較早貸款年份相比之下要高得多；(7) 公司因為在 2018 年第一、第二和第三季承保的劣質貸款而加速了違約比率，以致公司的違約比率急升；(8) 公司的產品組合明顯惡化； (9) 公司的淨收入在 2018 年第三季預期將降低 22％；(10) 因此，被告關於 X Financial 的業務、運營和前景的陳述在實質上屬虛假和誤導性，和/或在所有相關時間均缺乏合理依據。當真實的詳情進入市場時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

集體訴訟尚未通過認證。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦可擔任缺席的集體成員。您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。